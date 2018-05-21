Определены лучшие токари машиностроительного дивизиона Росатома для участия в "AtomSkills-2018"

В ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошел отборочный этап отраслевого чемпионата "AtomSkills-2018" по компетенции "Работы на универсальных станках".

Участниками стали девять токарей в возрасте не старше 40 лет, представляющие предприятия, входящие в контур управления АО "Атомэнергомаш": филиал АО "АЭМ-Технологии" (г. Петрозаводск), АО "ОКБМ Африкантов" (г. Нижний Новгород), АО "ЦКБМ" (г. Санкт-Петербург), АО "Атоммаш" (г. Волгодонск), а также АО ОКБ "Гидропресс" и ПАО "ЗиО-Подольск" (г. Подольск).

Приветствуя участников конкурса, директор по персоналу ПАО "ЗиО-Подольск" Ирина Судиловская сказала: "Мы рады, что отборочный этап проходит на базе нашего предприятия. Участие в состязании – уникальный шанс показать свой навык практической работы, а главное возможность получить путевку на чемпионат высокого уровня – "AtomSkills". Желаю вам успехов и удачного выполнения работы. А экспертам – беспрецедентных оценок".

Конкурс проходил в течение двух дней и состоял только из практической части. Участникам предлагалось выполнить токарную и фрезерную обработку деталей с максимальной точностью в соответствии с заданными размерами. Разработчики конкурсного задания – специалисты ПАО "ЗиО-Подольск".

На выполнение конкурсной работы отводилось 4 часа. Результаты оценивались компетентными экспертами по 100-бальной шкале с учетом ряда параметров: выполнение точных и второстепенных размеров, наличие элементов, соблюдение техники безопасности и другие.

По итогам соревнований лучшим стал Арсентий Никифоров (ПАО "ЗиО-Подольск"), второе место у Алексея Калинина (АО ОКБМ "Африкантов"), бронзу в отборочном этапе чемпионата завоевал Константин Китов (ПАО "ЗиО-Подольск"), четвертый результат показал Михаил Носов (ПАО "ЗиО-Подольск").

Победители отборочного этапа войдут в сборную АО "Атомэнергомаш" и будут представлять машиностроительный дивизион на третьем отраслевом чемпионате "AtomSkills-2018".