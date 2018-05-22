Регионам могут запретить возвращение к энерготарифам

Правительство хочет остановить череду обратных переходов регионов с открытого энергорынка на тарифную систему. Такой вопрос периодически поднимают многие, один из последних примеров, как выяснил “Ъ” — Мурманская область. Она уже не раз жаловалась премьеру на рост цен на электроэнергию, вызванный переходом на тариф соседней Карелии, а теперь просит особого режима для себя. Крупные потребители области идею властей региона поддерживают, но и генкомпании, и общероссийское промышленное лобби выступают против. Федеральные ведомства также не хотят расширять эту практику.

Глава Мурманской области Марина Ковтун 20 апреля попросила Дмитрия Медведева ввести в регионе некий особый тарифный режим в энергетике (копия письма есть у “Ъ”). Госпожа Ковтун не дает четкой формулировки, как должны выглядеть меры, говоря об "исключении дополнительной ценовой нагрузки" на область, которая связана с выходом с 1 апреля соседней Карелии с оптового энергорынка на тариф. Собеседники “Ъ” в отрасли считают, что де-факто речь может идти об уходе с оптового рынка и Мурманской области. Премьер в резолюции на письмо отметил, что вопрос обсуждался неоднократно, и поручил главам Минэнерго Александру Новаку и Минэкономики Максиму Орешкину провести дополнительный анализ.

В последние годы ряд регионов, жаловавшихся на рост энергоцен, были выведены с оптового рынка на тариф (республики Северного Кавказа, Тува, Бурятия), ряд регионов — Калмыкия, Хакасия, Республика Алтай, Забайкалье, Ставропольский край и другие — просили об этом. Марина Ковтун ожидает роста энергоцен в регионе из-за ухода Карелии на тариф, после чего в республике, куда Мурманская область поставляет избыток энергии (около 350 МВт), оптовые цены упадут с 1,96 руб. до 1,2 руб. за 1 кВт•ч.

По правилам разница перекладывается на оставшихся на рынке потребителей европейской части РФ и Урала, а генкомпании недополучают выручку. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, если Мурманская область перейдет на тариф, энергоцены для промпотребителей в области снизятся почти в два раза. Но это будет означать 17 млрд руб. в год нагрузки на потребителей других регионов энергорынка — 0,7% к конечной цене.

Схему перераспределения нагрузки губернатор находит "несправедливой". В 2017 году на фоне квазирыночных надбавок на оптовом рынке — доплат на строительство новых энергоблоков по обязательным инвестпрограммам (ДПМ), на новую генерацию в Калининградской области, на снижение тарифов на Дальнем Востоке — энергоцены в Мурманской области выросли в среднем на 16%, что привело к росту себестоимости продукции до 10,5%, или "в среднем на 600 млн руб.", на фоне снижения рыночной цены продукции на 20%, отмечала чиновник в аналогичной жалобе Дмитрию Медведеву 13 февраля (также есть у “Ъ”). По ее словам, ограничить рост энергоцен в регионе требовали предприятия "Норникеля", "Еврохима", "Акрона" и "Русала".

В Кольской ГМК "Норникеля" “Ъ” подтвердили, что предприятия области предлагают особое ценообразование для Мурманской области в связи с энергоизбыточностью региона, в том числе для новых инвестпроектов. Электроэнергия составляет в себестоимости ГМК около 13%, удорожание мощности привело к росту затрат в 2017 году более чем на 500 млн руб. Другие компании “Ъ” не ответили. В правительстве области добавили, что среди основных проблем, сдерживающих развитие региона,— повышенные расходы, связанные с особыми условиями Крайнего Севера, а в структуре затрат на производство продукции доля топлива и электроэнергии — 15,3% (в среднем по РФ — 7%).

Директор "Совета производителей энергии" Дмитрий Вологжанин считает, что текущие тарифы регулируемых договоров (РД) на оптовом рынке не отражают реальных расходов генерации и в большинстве случаев не покрывают топливных затрат, они не индексировались в 2012 и 2014–2015 годах. По его оценке, в 2012–2017 годах накопленный рост цен на газ составил 43%, а рост тарифа РД — всего 19%. Господин Вологжанин напомнил, что по логике энергореформы предполагалось, что объем РД будет снижаться, но он только растет. Глава "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев отмечает, что регионы справедливо указывают на проблемы энергорынка, порожденные неэффективным федеральным регулированием, "но их попытки создать тарифные заповедники" проблему только усугубят.

При этом, судя по мартовскому ответу главы ФАС Игоря Артемьева на февральское письмо Марины Ковтун, ведомства пытались остановить расширение "заповедников". В его письме, в частности, указано, что ФАС согласовала с замечаниями проект закона, исключающего увеличение списка таких регионов. В ФАС “Ъ” подтвердили, что расширять перечень регионов с тарифным регулированием не планируется. В Минэкономики сказали, что не поддерживают введение особого режима в регионах, в Минэнерго свою позицию по письмам госпожи Ковтун не обозначили, но сообщили, что разрабатывают проект закона, запрещающего расширение списков регионов с тарифным режимом.

Коммерсант