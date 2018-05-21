"Ростелеком" в Мурманской области продолжает активную борьбу с хищениями линейно-кабельных сооружений связи

17 мая 2018 года в 21:55 специалисты Мурманского филиала ПАО "Ростелеком" зафиксировали повреждение волоконно-оптических линий связи на участке Полярные Зори – Апатиты.

В результате аварийной ситуации более 5 тысяч абонентов компании в Ковдорском районе остались без доступа к сети интернет и "Интерактивному телевидению". На место повреждения незамедлительно выехала аварийно-восстановительная бригада "Ростелекома". Спустя два часа услуги связи были восстановлены у всех абонентов. Полностью заменить поврежденный кабель удалось лишь спустя сутки.

"Причиной аварии послужило хищение волоконно-оптического кабеля связи длиной 450 метров на участке 1200-1201 км федеральной автодороги Р-21, – комментирует и.о. директора Мурманского филиала ПАО "Ростелеком" Константин Лукьян. – Просим очевидцев, проезжавших 17 мая в период с 21:00 до 24:00 на данном участке, проверить записи с видеорегистраторов и сообщить по телефону (8152) 485-125 информацию, которая может помочь в установлении злоумышленника. Конфиденциальность гарантируем".

"Ростелеком" регулярно обращает внимание общественности на проблемы хищения и порчи телекоммуникационного оборудования. Только в сотрудничестве с гражданами компании удастся оградить объекты своей инфраструктуры от воровства и вандализма, защитить интересы пользователей услуг.

"Ростелеком" призывает жителей Мурманской области при выявлении случаев хищения или порчи кабеля, люков линейно-кабельной канализации, иного оборудования связи или владении информацией о подготовке граждан к таким противоправным действиям незамедлительно сообщать в органы полиции по телефону 02.

Компания "Ростелеком" приносит извинения за перебои в работе услуг связи.