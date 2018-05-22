"Т Плюс" напоминает управляющим организациям о необходимости информирования жителей многоквартирных домов об отключении ГВС

Саратовский филиал "Т Плюс" начал масштабную программу по подготовке теплосетевых комплексов Саратова, Энгельса и Балаково к новому отопительному сезону. Гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных трубопроводов стартовали во всех городах присутствия компании. О планируемых работах на тепловых сетях управляющие организации, ТСЖ и ЖСК информируются заблаговременно, чтобы дать возможность оповестить жителей управляемых ими домов о предстоящих ограничениях горячего водоснабжения.

В то же время ежегодно энергетики сталкиваются с халатностью управляющих организаций в части информирования жильцов о проведении работ и сроках ограничения горячего водоснабжения в летнее время. В связи с этим растет недовольство горожан и количество обращений на "горячие линии" Саратовского филиала "Т Плюс". Кроме того, при выяснении обстоятельств по обращениям граждан выявляются случаи, когда управляющие компании по собственной инициативе приостанавливают ГВС внутри дома, но объясняют жильцам отсутствие горячей воды несуществующими работами специалистов компании на тепловых сетях.

Энергетики подчеркивают, что размещение объявлений на домах об отключении горячего водоснабжения и сроках его возобновления находится в зоне полномочий управляющих компаний и ответственных лиц ТСЖ и ЖСК. Со своей стороны, Саратовский филиал "Т Плюс" заблаговременно распространяет информацию о работах на тепловых сетях в средствах массовой информации и размещает ее на официальном сайте компании и специально созданном интернет-ресурсе.

Напоминаем, что в настоящее время на тепловых сетях проводятся работы по зонам ТМ-2 от Саратовской ТЭЦ-2, ТМ-1 и ТМ-2 от Саратовской ТЭЦ-1, ТМ-8 от Саратовской ТЭЦ-5, ТМ-4 и ТМ-5 от Энгельсской ТЭЦ-3 и тепломагистрали от Балаковской ТЭЦ-4. Перечень адресов в г. Саратове, находящихся в зоне ограничения ГВС в связи с работами энергетиков, опубликован на интернет-ресурсе http://teplo.energy/.