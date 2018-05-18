В филиале "Тулэнерго" потери электроэнергии снижены на 10,6 млн. кВт.ч

По итогам работы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" за 4 месяца 2018 года фактические потери в сетях компании (относительно аналогичного периода 2017 года) снижены на 10,6 млн. кВт.ч. Достигнутый показатель свидетельствует об эффективности проводимых специалистами филиала мероприятий, направленных на снижение потерь в электросетевом комплексе.

По оценке специалистов Тулэнерго, значительное влияние на процесс снижение потерь оказала установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии у потребителей. Модернизация системы учета электроэнергии была ранее проведена в зоне ответственности Киреевского, Щекинского, Новомосковского и Суворовского районов электрических сетей. В связи с этим, в этом году суммарное снижение потерь электроэнергии в указанных районах составило 9,7 млн. кВт.ч.

Кроме того, энергетики провели ряд технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов потребления. В их число входит применение современных средств пломбирования счетчиков и других знаков визуального контроля, что помогло повысить эффективность учета электроэнергии. Суммарный эффект от проведенных мероприятий привел к снижению потерь электроэнергии на 0,9 млн. кВт.ч.

Напомним, что к концу 2017 года филиалом "Тулэнерго" было установлено 32 565 интеллектуальных приборов учета электроэнергии автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) в 4 районах Тульской области.

АИИСКУЭ предназначена для измерения, сбора, хранения информации об электрических нагрузках энергопринимающих устройств потребителя. Кроме того, она получает, обрабатывает и хранит информацию о состоянии объектов потребителей, а также самих средств измерения (счетчиков). Система работает в режиме on-line и позволяет контролировать наличие и качество поставляемой электроэнергии.

Реализация проекта АИИСКУЭ не только повысила качество и надежность обслуживания потребителей, но и значительно улучшила наблюдаемость и пропускную способность электросети, позволила снизить коммерческие потери электрической энергии и предупредить ее хищение.

