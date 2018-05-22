Жители нескольких населенных пунктов получили "солнечную" электроэнергию через сети МРСК Юга

Астраханский филиал ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") принял в сеть электроэнергию с солнечной электростанции "Нива", расположенной в Приволжском районе Астраханской области. Торжественное открытие солнечной электростанции "Нива" состоялось 21 мая. На ПС 35-110 кВ "Фунтово" выполнено строительство двух пунктов секционирования, установлены две новых линейных ячейки с вакуумными выключателями, трансформаторами тока и литой изоляцией. Успешно завершив техническое переоснащение подстанции "Фунтово", МРСК Юга полностью подготовила СЭС к самостоятельной работе.

2 млн кВт/ч в месяц выработанной электроэнергии поступает в сети МРСК Юга для электроснабжения поселков Фунтово и Фунтово-2 с численностью населения более 1,5 тыс. человек, а также обеспечивает надёжное энергоснабжение общеобразовательной школы, дошкольных учреждений и Кирпичного завода № 1, расположенного в Приволжском районе Астраханской области.

Заместитель генерального директора МРСК Юга по развитию и технологическому присоединению Дмитрий Журавлев:

"Мы с вами становимся свидетелями очень важных событий - мировой тренд распространения распределенной генерации, создание микросетей достиг и наших регионов. Сегодняшнее событие в очередной раз подтверждает актуальность того курса, который сейчас реализует компания "Россети". Нельзя больше быть эффективными, динамичными, оставаясь в категориях и инструментах, основанных на технологиях 60-70-хх годов. Мир меняется, развивается, требования к качеству, услугам, времени их предоставления возрастают. И мы обязаны им соответствовать. МРСК Юга уделяет большое внимание внедрению и распространению альтернативных источников энергии. Мы проделали большую работу, осуществили технологическое присоединение к сети нового объекта и теперь жители нескольких населенных пунктов будут через наши сети получать "солнечную" электроэнергию".

Годовая выработка CЭС "Нива" прогнозируется на уровне 20 ГВт/ч электроэнергии. Такой объем эквивалентен годовому потреблению небольшого города с населением в 10 тысяч человек. "Нива" стала третьей по счету крупной солнечной электростанцией из девяти запланированных к вводу в эксплуатацию в Астраханской области. Запуск этой электростанции подтверждает перспективы Астраханской области в реализации проектов возобновляемой энергетики. Астраханская область один из самых солнечных регионов на юге России – здесь более 300 солнечных дней в году.

"Нива" стала третьей по счету крупной солнечной электростанцией из девяти запланированных к вводу в эксплуатацию в Астраханском регионе, и её запуск подтверждает перспективы области в реализации проектов возобновляемой энергетики. До конца года в Астраханской области планируется построить ещё две солнечные электростанции: Фунтовскую и Ахтубинскую, и энергетики Астрахани уже готовятся к работам по техническому переоснащению своих подстанций.