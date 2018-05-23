Кабели управления для эксплуатации в режиме непрерывного изгибания

Кабели управления, предназначенные для эксплуатации в режиме непрерывного изгибания, теперь являются частью линейки многожильных проводов и кабелей мирового дистрибьютера промышленных систем автоматизации компании AutomationDirect. Эти кабели рассчитаны на постоянное изгибание в процессе эксплуатации и выдерживают миллионы циклов изгибаний. Многожильные кабели управления серий CF5 и CF6 от компании igus специально разработаны, тестированы и изготовлены с расчётом на непрерывное изгибание, высокую механическую нагрузку и имеют гарантированный срок службы от 5 до 10 миллионов циклов таких изгибаний при эксплуатации в условиях, установленных техническими требованиями.

Кабели марки Chainflex компании igus поставляются по цене, начиная с 10,25 долларов за катушку ёмкостью 20 футов, с числом неэкранированных жил от 3 до 25 (серия CF5) или с числом экранированных жил от 4 до 12 (серия CF6) размером 20 - 14 AWG. Кабель марки Chainflex продаётся длинами 20, 50, 100, 250 и 500 футов. Витые жилы кабеля выполнены из медной проволоки, изоляция – из высококачественного термопластичного эластомера чёрного цвета (для размера 20 AWG) и поливинилхлоридного пластиката чёрного цвета (для размеров 18 – 14 AWG). Отдельные жилы маркированы белыми цифрами для удобства идентификации, каждый кабель содержит жилу заземления с зелёно-жёлтой изоляцией. Наружная оболочка кабелей выполнена из экструдированного компаунда на основе ПВХ, устойчивого к воздействию солнечных лучей, масел, нефти и не распространяющего горение.

Кабели Chainflex имеют уникальную разрывную нить под наружной оболочкой (неэкранированные конструкции) или под внутренней оболочкой (экранированные конструкции). Потянув за эту специальную разрывную нить можно легко, как застёжкой-молнией, раскрыть оболочку до требуемой длины и удалить оболочку/внутреннюю оболочку, обнажив токопроводящие жилы. Эта нить экономит время и усилия электриков и специалистов по монтажу, а также сокращает требования по применению дополнительных инструментов для зачистки кабелей.