"МРСК Волги" готова к работе в пожароопасный период

ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") реализовало комплекс мероприятий, направленных на подготовку к работе в пожароопасный период и в условиях высоких температур.

Силами пожарно-технических комиссий проведены проверки противопожарного состояния электросетевых объектов. Особое внимание уделялось открытым и закрытым распределительным устройствам подстанций, складам трансформаторного масла и горюче-смазочных материалов. Проконтролирована доступность пожарных гидрантов, резервуаров и других источников противопожарного водоснабжения, наличие и читаемость знаков, указывающих местоположение средств пожаротушения. Проверено состояние и обозначение мест заземления пожарных машин и стволов.

Выполнена ревизия кабельного хозяйства.

Проведен мониторинг состояния маслоотводов и маслоприемников силового оборудования.

Проверена работоспособность специальной техники, приспособлений и инструмента для опашки электросетевых объектов, расчистки просек линий электропередач, измельчения порубочных остатков.

С административно-техническим, оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом проведены противопожарные инструктажи. Знания и навыки проверены в ходе противоаварийных и противопожарных тренировок.

В регионах присутствия организовано взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС РФ и Росгидромета, органами государственной власти и местного самоуправления.

Качественная подготовка к работе в пожароопасный период позволяет снизить риск возможных перебоев в работе электросетевого комплекса в весенние и летние месяцы и повышает надежность электроснабжения потребителей.