Ненадлежащее техническое состояние приборов учёта и их отсутствие увеличивают оплату за электропотребление

По показаниям индивидуальных приборов учета с филиалом ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" сегодня рассчитываются свыше 768 тысяч абонентов. Однако из них 21,6 тыс. счетчиков – с просроченным межповерочным интервалом, в том числе с классом точности 2,5 - 4,7 тыс. приборов учёта, которые нуждаются в замене. Также около 13 тыс. абонентов не имеют электросчетчиков и рассчитываются по нормативам потребления электроэнергии.

В соответствии с федеральным законом № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" абоненты обязан заменять устаревшие электросчётчики и устанавливать их в том случае, если они отсутствуют. Согласно действующему законодательству показания приборов учета, которые не соответствуют требованиям, не должны приниматься к учету, а их владельцы переводятся на расчет по нормативу потребления электроэнергии. При этом 19 августа 2015 г. принято Постановление Департамента по тарифам Приморского края № 34/2, в соответствии с которым введены в действие нормативы потребления с учетом повышающих коэффициентов. В настоящий момент применяется коэффициент 1,5.

Так, для одного проживающего в однокомнатной квартире в доме с централизованным горячим водоснабжением и электроплитой норматив электропотребления составляет 373 кВт/ч. С учетом повышающего коэффициента потребителю при отсутствии прибора учета или наличии счетчика, не соответствующего нормативно-технической документации, будет выставлено к оплате 559,5 кВт/ч (373 кВт/ч* коэффициент 1,5).

"Дальэнергосбыт" рекомендует потребителям не откладывать установку или замену приборов учёта, чтобы избежать дополнительных затрат на оплату электроэнергии. В интересах всех жильцов многоквартирных домов установить современные индивидуальные приборы учёта с классом точности не ниже 1,0, которые учитывают только то количество электроэнергии, которое фактически израсходовал потребитель.