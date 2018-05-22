Нижновэнерго реконструирует подстанцию "Соцгород"

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполняет реконструкцию подстанции (ПС) 110/6 кВ "Соцгород", расположенной в Автозаводском районе г. Нижний Новгород. Работы начались в апреле 2018 г.

На подстанции планируется произвести замену трансформатора Т-1, мощностью 31,5 МВА на трансформатор большей мощности 40 МВА, за счет чего мощность подстанции повысится на 8,5 МВА. Кроме того, будут выполнены замена ячеек 6кВ и реконструкция здания закрытого распределительного устройства.

Реконструкция ПС "Соцгород" завершится в сентябре 2018 г., до начала отопительного сезона. В результате выполненных работ повысятся качество и надежность электроснабжения потребителей Автозаводского района: жилищного сектора, социальных объектов, а также объектов ГЖД, МП "Нижегородэлектротранс", МП "Нижегородское метро".

Напомним, строительство и реконструкция электроустановок является одним из ключевых направлений деятельности Нижновэнерго. Эта работа способствует повышению качества электроснабжения нижегородцев и созданию дополнительных возможностей для технологического присоединения новых потребителей к электросети. В 2018 г. в рамках инвестиционной программы энергетики намерены ввести в эксплуатацию 531,7 км линий электропередачи и 178 МВА трансформаторных мощностей.