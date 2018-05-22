"Ростелеком" в Красноярске провел интернет в Никольское

"Ростелеком" модернизировал телекоммуникации в селе Никольском, расположенном в Емельяновском районе Красноярского края. Впервые в истории населенного пункта жители смогли подключить скоростной домашний интернет и интерактивное ТВ.

Новые возможности у жителей отдаленного населенного пункта появились благодаря федеральной программе по подключению сельских лечебных учреждений к высокоскоростному интернету. "Ростелеком" построил 30 километров волоконно-оптических линий связи от поселка Емельяново до врачебной амбулатории села Никольское. Существующий оптический кабель позволил параллельно предоставить современные цифровые сервисы и для местных жителей.

Сергей Шоль, заместитель директора – технический директор Красноярского филиала ПАО "Ростелеком":

"Такой подход помогает намного быстрее решать задачу устранения цифрового неравенства на селе. Мы одновременно исполняем государственный проект и, вкладывая собственные средства, обеспечиваем связью жителей".

Теперь селяне могут пользоваться полезными ресурсами всемирной сети и для работы, и для развлечения: делать покупки, общаться в соцсетях, смотреть видео, играть в сетевые компьютерные игры. Зрители интерактивного телевидения "Ростелекома" оценят 110 разнообразных каналов на любой вкус – от информационных и спортивных до познавательных и детских.

Александр Нахаев, глава Никольского сельского совета:

"Современная связь позволит администрации и местному бизнесу работать более эффективно, а селянам – чувствовать себя полноценными членами информационного общества. Людям, проживающим в отдалении от крупных городов, намного удобнее получать государственные услуги в электронном виде, общаться с родными и друзьями в других регионах с помощью интернета. Мы воспринимаем появление цифровых сервисов в Никольском как стимул для развития и возможность сделать жизнь на селе более комфортной".

В Никольском живут более 1000 человек. Заявки на подключение интернета и интерактивного ТВ подало уже более 30 семей. В перспективе "Ростелеком" планирует увеличить количество абонентских портов и обеспечить доступ к услугам для каждого второго дома в этом селе. Особое внимание провайдер цифровых услуг и решений уделит социально-значимым и муниципальным объектам. Интернетом уже пользуются сотрудники Никольского сельского совета.