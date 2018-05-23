Сбербанк не видит угроз по кредитам "Русалу" из-за санкций

"Русал" продолжает обслуживать кредиты Сбербанка, заявил глава банка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 24". "Переговоры мы, конечно, ведем в регулярном режиме и с руководством компании, и с правительством. Но мы не видим угрозы никакой пока нашим кредитам. Я думаю, что какой-то конструктивный выход для компании будет найден",— сказал он.

На конец 2017 года общий долг "Русала" составлял $8,48 млрд, Сбербанк является крупнейшим кредитором компании ($4,1 млрд).

Ранее сегодня глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его банк перестал выдавать кредиты Олегу Дерипаске и подконтрольным ему компаниям после того, как они попали в черный список Минфина США, и не планирует этого делать до тех пор, пока санкции не будут сняты.

"Русал" и другие активы российского бизнесмена Олега Дерипаски попали в черный список Минфина США в начале апреля. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если господин Дерипаска перестанет их контролировать. В середине мая министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство может обеспечить кредитную поддержку "Русалу" за счет Промсвязьбанка.

Коммерсант