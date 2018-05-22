Специалисты Тамбовэнерго в преддверии летних каникул провели серию уроков по электробезопасности в школах Тамбовской области

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" в преддверии летних каникул организовали "месячник электробезопасности", в рамках которого провели в школах Тамбовской области серию уроков по профилактике детского электротравматизма.

Энергетики рассказали ребятам об основных правилах электробезопасности и значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, продемонстрировали им тематические видеоролики, показали приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

В общей сложности занятия были проведены в учебных заведениях 23 районов области, участие в них приняли более двух тысяч школьников.

Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах Тамбовэнерго. В течение учебного года работники предприятия проводят их в учреждениях образования, а во время каникул – в детских оздоровительных лагерях. Нынешним летом энергетики проведут порядка 20 уроков, их участниками станут более трех тысяч детей и подростков.