В Бурятии планируют заняться развитием восполняемых источников электроэнергии

Программу развития электроэнергетической отрасли Республики Бурятия на 2018-2022 гг. представил 22 мая в Улан-Удэ заместитель генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Павел Акилин. По его словам главной тенденцией развития электросетевого комплекса Республики в ближайшие 5 лет станет повышение надежности электроснабжения потребителей Бурятии и электрификация изолированных поселков и удаленных крестьянско-фермерских хозяйств.

Этот и другие глобальные вопросы обсуждались в ходе рабочего совещания заместителя Министра энергетики Российской Федерации Вячеслава Кравченко с представителями топливно-энергетического комплекса Республики. Мероприятие стало масштабной площадкой для обсуждения стратегии развития инфраструктурного комплекса, а также презентации перспективных проектов промышленного и инновационного потенциала Бурятии.

Заместитель генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Павел Акилин рассказал об эффективных способах электроснабжения удаленных населенных пунктов региона с помощью возобновляемых источников энергии, в частности солнечных батарей. По информации, представленной Министерством сельского хозяйства Республики Бурятия, 52 крестьянско-фермерских хозяйства имеют высокий потенциал для реализации своей продукции, 43 из них, удалены от существующей электросетевой инфраструктуры на расстояние более 1 км.

Павел Акилин отметил, что, используя уникальное российское инженерное решение – автономные гибридные энергоустановки (АГЭУ), можно обеспечить надежное энергоснабжение удаленных поселков Бурятии. При этом затраты на реализацию и эксплуатацию данных проектов будут в 2-3 раза ниже по сравнению с традиционными решениями (строительством ВЛ протяженностью более 200 км и трансформаторных подстанций).

- Мини-АГЭУ имеют высокую мобильность и просты в монтаже и демонтаже, что особенно актуально для животноводческих хозяйств. Кроме того, использование инновационных технологий позволит значительно снизить потребление дизельного топлива за счет солнечной энергии. Тем более у нас уже есть положительный опыт электроснабжения таким способом, это село Менза, Забайкальского края, где уже используется АГЭУ. – заявил он.

Среди плюсов использования возобновляемых источников электроэнергии снижение субсидарной нагрузки на бюджет (поселки, где электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций); возможность перемещения установки при переезде хозяйств; снижение экологической нагрузки на экосистему изолированной территории.