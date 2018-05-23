В Ночь Музеев-2018 Музей энергетики Урала посетили более тысячи человек

Больше одной тысячи человек стали участниками интересного квеста с задачами по электроэнергетике на площадке Музея энергетики Урала, куратором которого является ОАО "МРСК Урала".

Команды гостей ждали пять испытаний, связанные с профессиональной деятельностью энергетиков. Для начала нужно было выбрать верное положение переключателей, чтобы замкнуть электрическую цель и включить свет на панели. На другом этапе гости надевали диэлектрические перчатки и на скорость вворачивали лампочки в стенд, выполненный в виде букв МРСК. Результат проверяли просто – включали лампы и подсчитывали светящиеся.Рекорды по времени записывали на специальную доску. Дальше участники квеста должны были основательно покопаться в своих карманах, чтобы уравновесить на весах подручный набор энергетика. Сразу после этого этапа им следовало на время провести металлическое кольцо по лабиринту и не задеть его. В случае ошибки срабатывал звуковой сигнал, и участники заново начинали выполнять задание.

Самым серьезным испытанием квеста был 6-метровый скалодром, на вершине которого располагался звонок. Захватывающие дух эмоции, адреналин и ветер позволили гостям примерить на себя роль настоящего электромонтера, работающего на высоте. Отметим бесстрашие совсем юных участников, которые ловко и быстро взбирались на скалодром. Не отставали и взрослые. Так, наравне с 7-летним внуков высоту 6 метров преодолела его бабушка в возрасте 67 лет!

Последним этапом была экскурсия по Музею энергетики Урала, где гости и жители Екатеринбурга узнали любопытные факты из истории становления отрасли на Урале. На память об участии в квесте все гости получили фирменный сувенир.

Напомним, что музейная площадка уральских энергетиков традиционно участвует в международной акции "Ночь музеев". В день проведения акции, 19 мая 2018 года, двери музея были открыты с 11:00 до 00:00