В Суворовских электрических сетях филиала "Тулэнерго" завершились соревнования профмастерства

На учебно-тренировочном полигоне Арсеньевского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" завершились соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ.

За звание лучших боролись бригады энергетиков, занимающихся эксплуатацией и оперативным обслуживанием электроустановок в зоне ответственности восьми РЭС Суворовских электрических сетей - Арсеньевского, Белевского, Одоевского, Дубенского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского и Чернского.

По итогам соревнований победителем стала бригада Дубенского РЭС. На втором месте – коллектив из Арсеньевского РЭС. Третье место завоевала команда из Белева.

Судейская коллегия под председательством заместителя начальника отделения по техническим вопросам - главного инженера Суворовских электрических сетей Виталия Панюкова оценивала мастерство и компетентность бригад при прохождении пяти этапов. В их числе - проверка знаний действующих правил, инструкций и норм с использованием ПЭВМ на базе программного комплекса "Центест"; подключение резервного источника электроснабжения и запитка социально-значимых потребителей в условиях жилой застройки при аварийном обесточении линии электропередачи; освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание первой помощи (на манекене-тренажере "Гоша") и др.

По словам главного судьи Виталия Панюкова, ежегодные соревнования оперативно-ремонтного персонала позволяют сотрудникам не только отработать профессиональные навыки и закрепить методы безопасного производства работ, но и способствуют обмену профессиональным опытом и знаниями: "Во многом именно от слаженных и отработанных действий персонала РЭС зависит надежная и безаварийная работа распределительных сетей региона. Результаты состязаний подтверждают, что наши электромонтеры хорошо знают свое дело. Все задания были выполнены быстро, качественно, профессионально".

По сложившейся традиции завершились соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ Суворовских электрических сетей торжественным построением команд-участниц, награждением победителей, вручением им дипломов и памятных подарков.