В первом квартале 2018 года филиал "Тулэнерго" подключил к электросетям свыше 1500 заявителей

По результатам работы за первый квартал 2018 года в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" выполнено технологическое присоединение 1538 энергопринимающих устройств (ЭПУ) заявителей общей максимальной мощностью более 22,3 МВт.

С января по март тульские энергетики подключили к сетям 1462 ЭПУ заявителей льготной категории суммарной мощностью 16,9 МВт, в том числе 1378 физических лиц – 16,4 МВт и 84 юридических лиц – 0,5 МВт. Мощность 76 присоединенных ЭПУ прочих категорий заявителей составила 5,4 МВт. Вновь присоединенные объекты – это жилые дома, производства, предприятия агропромышленного комплекса и малого бизнеса.

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Тулэнерго". Своевременная и качественная реализация мероприятий по подключению к электросетям крупных промышленных предприятий, объектов социальной сферы, малого и среднего бизнеса, способствует повышению уровня социально-экономического развития и улучшению инвестиционной привлекательности Тульской области.

Консультации и ответы по всем вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям, потребители могут получить в Контакт-центре ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также у сотрудников Офиса по обслуживанию потребителей филиала "Тулэнерго" в Туле при личном посещении или по телефону (4872) 73-04-30.

Подать заявку на присоединения к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО "Россети" https://портал-тп.рф.

