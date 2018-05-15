980 заявок на техприс с начала года ставропольские энергетики обработали через внедренную автоматизированную систему

В филиале МРСК Северного - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") внедрена и успешно функционирует автоматизированная система управления технологическим присоединением потребителей электроэнергии к сетям (АСУТП).

В качестве пилотного проекта программа по технологическому присоединению "1С:Энергетика" была внедрена и опробована в Восточных электрических сетях "Ставропольэнерго". Сегодня эта система доступна и успешно применяется во всех производственных отделениях филиала.

"Автоматизированное управление позволило снизить трудозатраты, ведь обработка заявок на техприс - довольно трудоемкая задача. Это связано с тем, что на этапах организации присоединения формируются пакеты документов, каждый из которых может содержать более сотни листов. В доступе к этой документации нуждаются сотрудники различных подразделений сетевой организации", - отметил Игорь Демчак, директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго".

Решением проблемы явилось использование в работе автоматизированной системы, которая после ее внедрения увеличила "прозрачность" бизнес-процесса технологического присоединения потребителей за счет автоматизированного контроля исполнения всех этапов. Теперь без труда можно получить всю необходимую информацию о регламенте работ по каждому этапу маршрута прохождения заявок, осуществлять оперативный контроль за их выполнением, проводить аналитическую работу, формировать отчеты и, что немаловажно, отслеживать сроки исполнения заявки.

С использованием данной системы c начала текущего года сотрудники филиала ускорили подготовку документов на технологическое присоединение 980 потребителям. Из них - Ставропольский молочный завод, направивший документы на увеличение мощности в объеме 1 мВт, ООО "КМК "Надеждинский" (козья ферма в Шпаковском районе), ООО "Автобан" (асфальтно-бетонный завод в станице Барсуковская Кочубеевского района) и многие другие.

Как сообщили в отделе технологических присоединений компании, в ближайших планах - произвести интеграцию системы, что полностью исключит ручной ввод данных, содержащихся в автоматизированных системах филиала.