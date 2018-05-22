Электроустановка ГК "ССТ" запустила акцию в сети "Гамма–Электро"

В магазинах "Гамма-Электро" в Иркутске и Ангарске с 15 мая 2018 года проходит акция: покупатели розеток и выключателей бренда OneKeyElectro могут получить памятные сувениры в фирменном стиле.

В качестве подарков за покупку дизайнерских электроустановочных изделий российского бренда OneKeyElectro можно будет получить стильные флэшки формата "всегда под рукой". Их форма напоминает банковскую карту, поэтому их удобно положить в кошелек, визитницу или бейдж, и они не затеряются в сумке.

Розничная сеть "Гамма-Электро" входит в Группу "Техноцентр" и является ведущим поставщиком электротехнической продукции в Иркутской области. В магазинах этого бренда всегда присутствуют высококачественная продукция и индивидуальный подход к каждому клиенту. Поставка электроустановочных изделий OneKeyElectro в магазины "Гамма-Электро" началась в сентябре 2017 года.

В ассортименте серии Florence бренда OneKeyElectro — выключатели и розетки, информационные розетки (телефонные, ТВ, компьютерные), выключатели с подсветкой, диммеры (светорегуляторы) и рамки для электротехнических изделий. Все они представлены в четырех цветах: классическом белом, теплом бежевом, концептуальным сером и акцентном черном.

Продукты OneKeyElectro отличаются выгодной ценой, современными материалами и дизайном, высоким качеством сборки. Разработчиком бренда является Группа компаний "Специальные системы и технологии" — крупнейший российский производитель систем электрообогрева и электротехники.

Количество подарков ограничено, условия акции уточняйте у продавцов магазинов.

Адреса розничных магазинов "Гамма–Электро", участвующих в акции: