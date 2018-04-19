ГК "Меридиан" внесет вклад в развитие электроснабжения месторождений ХМАО-Югры

Группа компаний "Меридиан" выполнит работы по расширению секционирующих пунктов (СП) "Угутский" и "Средний Балык" на две линейные ячейки 110 кВ для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. На объектах будет произведена установка двух ячейковых и трех шинных порталов, монтаж выключателей и разъединителей системы шин. Период выполнения работ составит 3,5 месяца. СП расположены на закрытой территории и являются источниками энергоснабжения кустов ключевых месторождений нефти и газа Нефтеюганского района.

"Это смежные подстанции, находящиеся в 45 км друг от друга и примерно в 200 км от города Сургута, – отметил генеральный директор ГК "Меридиан" Алексей Максимихин. – Особенность проведения работ в данном регионе обусловлена достаточно сложными климатическими условиями и удаленностью от производителей оборудования. Именно поэтому уже на этапе планирования, мы уделили особое внимание вопросам логистики, доставки необходимой техники. Кроме того, у нашей компании накоплен успешный опыт строительства объектов в Уральском федеральном округе".