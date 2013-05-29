Итоги выставки "ЭлектроТранс 2018": будущее городского транспорта России!

16-17 мая в Москве в КВЦ "Сокольники" проходила 8-я международная выставка продукции и технологий для городского электротранспорта и метрополитенов "ЭлектроТранс 2018".

Выставка "ЭлектроТранс" - первая в мире и единственная в России выставка, посвящённая развитию экологически чистого городского транспортна общего и индивидуального пользования – от городской электрички, метро, трамвая, троллейбуса до электромобиля, велосипедов и самокатов с электроприводом. Это традиционное место встречи специалистов транспортных предприятий с поставщиками подвижного состава, комплектующих, технологий, услуг. Тематика выставочной экспозиции охватывает все процессы проектирования, производства и эксплуатации общественного электротранспорта: системы диспетчеризации и управления движением, технологии строительства и ремонта рельсовых путей, технологии оплаты проезда и управления пассажиропотоком, диагностику, ремонт и обслуживание подвижного состава, информационно-навигационное обеспечение, освещение и элекроснабжение транспортной инфраструктуры, вопросы безопасности и видеонаблюдения, проектирования и эксплуатации ТПУ.

В этом году выставка "ЭлектроТранс" проходила одновременно с 12-й международной выставкой информационных технологий и электроники для пассажирского транспорта "Электроника-Транспорт 2018".

В первый день работы мероприятий, 16 мая, в Конгресс-центре ТПП РФ на ул. Ильинка, д.6 собрались участники Всероссийского семинара-совещания по вопросам сохранения и развития городского электрического транспорта: представители органов законодательной и исполнительной власти городов и регионов РФ, председатели профсоюзов, руководители предприятий ГЭТ, общественных организаций. В ходе семинара, организатором которого выступило Общероссийское объединение работодателей горэлеткротранспорта ОООР "ГЭТ", обсуждались условия устойчивого развития действующих систем электрического транспорта и перспективы создания предпосылок для появления в городах нашей страны электротранспорта новой формации – электробусов, скоростного ЛРТ, новых моделей трамваев, струнного транспорта, малых видов электрической мобильности. Участники совещания получили информацию об изменениях в законодательном поле, которые готовятся по итогам заседания Президиума Госсовета по развитию пассажирских перевозок в регионах Российской Федерации, состоявшееся в Ульяновске осенью прошлого года, о мерах по стимулированию обновления подвижного состава, усилению правовой, экономической базы пассажирских предприятий и мер общественного контроля. Были заслушаны предложения специалистов регионов, анализировались инициативы, реализация которых могла бы положительным образом повлиять на развитие отрасли. Завершили программу круглые столы по совершенствованию трамвайного сообщения и колёсного элеткротранспорта – троллейбусов и электробусов. Причём последний круглый стол состоялся уже на выставке, где были представлены инновационные образцы отечественного электробусостроения – городской электробус КАМАЗ-6282 и электробус "Пионер" производства ПК "Транспортные системы".

В электробусе "второго поколения" КАМАЗ-6282 применены современные компоненты тягового электрооборудования, в том числе электропортальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи со сроком службы 10 лет. Зарядка батарей осуществляется от станций ультра-быстрой зарядки с помощью полупантографа. В дополнение используется бортовое зарядное устройство для заряда накопителя в ночное время от сети переменного тока 380В. При полной массе электробуса 18т и пассажировместимости 85 человек максимальный запас хода составляет 70 км, а время ультрабыстрой зарядки - 8-12 минут. Кузов машины сделан из стеклопластиковых панелей, а аккумуляторы способны работать без дополнительных систем при -40℃.

Электробусу "Пионер" зарядные станции не требуются. ПК "Транспортные системы" предложили использовать мобильную аккумуляторную систему в виде прицепа, что обеспечивает независимость от инфраструктуры, высокую маневренность, большой запас хода и возможность применения на пригородных и междугородних маршрутах. Электробус "Пионер" отличается низкими эксплуатационными расходами, в том числе на электроэнергию, что позволяет организовать движение экологически чистого общественного транспорта с использованием существующих энергосистем городов без многомиллионных вложений в зарядную инфраструктуру. Компания, поставляющая ежегодно по 100 трамваев "Витязь-М" для Москвы, утверждает, что готова обеспечить серийную поставку 300 – 400 электробусов в год, а поставку трамвайных вагонов довести до 300 единиц в год.

Новый электробус "Пионер" комфортен и безопасен, обладает низким весом, практичен в эксплуатации и ремонте. Кузов - облегчённый алюминиевый, компоновка салона – вагонная, со 100% низким полом, с двумя типами размещения пассажиров – на 23 и 31 мест для сидений. Внешний и внутренний дизайн светлый, эстетичный, открытый. Такой общественный транспорт своим обликом притягивает пассажиров и добавляет престиж городу, где он используется.

Среди организаторов выставки "ЭлектроТранс" - отраслевые ассоциации: Общероссийское общественное объединение работодателей ГЭТ (ОООР "ГЭТ"), Международная Ассоциация "Метро", Ассоциация "Желдорразвитие", Союз пассажиров, Ассоциация вузов транспорта. Официальная поддержка: Международный союз общественного транспорта (МСОТ), Комитет Госдумы ФС РФ по транспорту и строительству, Министерство транспорта РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Московская торгово-промышленная палата, ОАО "РЖД", метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга, Ассоциация "Транспортная безопасность".

В приветственном слове к гостям и участникам выставки Замминистра транспорта РФ Н.А. Асаул отметил, что приоритетным направлением является замена устаревшего подвижного состава муниципального транспорта общего пользования на современные экологичные и экономичные транспортные средства.

Российская столица – безусловный лидер в сфере модернизации и развития общественного транспорта. Заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры М.С. Ликсутов в своём приветствии сказал: "В современном мегаполисе транспорт должен соответствовать всем стандартам, ведь от этого напрямую зависит здоровье и качество жизни горожан. И сегодня по экологическим показателям столичный парк подвижного состава входит в пятёрку лучших мегаполисов мира. В наших планах – продолжать строить метро, новые трамвайные линии, закупать инновационный экологичный транспорт, запустить первые центральные диаметры на сети пригородного железнодорожного сообщения. Выставка "ЭлектроТранс" даёт возможность по достоинству оценить передовые технологии в этой сфере".

В церемонии открытия выставок "ЭлектроТранс 2018" и "Электроника-Транспорт 2018" приняли участие: Президент ассоциации МАП ГЭТ В.А. Остряков, Президент ассоциации "Желдорразвитие" А.Б. Кисько, Председатель Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства В.В. Ломакин, Заместитель директора департамента автомобильного и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ В.П. Бабушкин, Заместитель председателя Комитета по устойчивому развитию транспортных систем МТПП Н.А. Куликов.

На выставочной площадке прошли технические конференции, семинары и круглые столы:

"Технологии оплаты проезда на общественном транспорте: тенденции и перспективы"

"Современные технологии повышение качества и безопасности пассажирских перевозок. Информационные сервисы для пассажиров"

"Перспективы развития электротранспорта: троллейбус или электробус?"

"Вело+электро = транспорт последней мили"

"Производство современного подвижного состава для городского наземного электротранспорта":

"Энергоэффективный городской транспорт XXI века" (электроснабжение, тяговые подстанции, контактная сеть, подвижной состав, вентиляционное оборудование)

"Электронные компоненты и модули для транспортного приборостроения и транспортных систем" (организатор – журнал "Современная Электроника")

"Информационные технологии для метрополитенов"

"Актуальные вопросы строительства и модернизации рельсовых путей ГЭТ и метрополитенов"

"Новое качество освещения для транспортной инфраструктуры"

семинар компании Infineon Technologies "Опыт внедрения автоматизированных систем оплаты проезда на общественном транспорте, построенных на базе Открытого стандарта Cipurse"

Специалисты-транспортники из других городов воспользовались уникальным шансом ознакомиться с передовым опытом Москвы в рамках программы технических визитов для специалистов. Экскурсии были организованы в электрдепо "Выхино" и в Учебно-производственный центр Московского метрополитена, а также на 14 тяговую подстанцию и в трамвайное депо имени Баумана ГУП "Мосгортранс".

В выставочной экспозиции и деловой программе приняли участие 76 организаций, среди которых: "НИИЭФА-ЭНЕРГО", НПП "Энергия", АО "НИИТМ", "Псковский элекромеханический завод", "Эльстер-Метроника", АО "Муромский стрелочный завод", "МФ ТАРИФ", "Бижур Делимон", "Элепром.ру", "Современные рельсовые системы", НПП "Электронтехника", "САРМАТ", ISBC, NXP Semiconductros, Siemens, Аналитический центр при Правительстве РФ, АО "Белкоммунмаш", ПАО "КАМАЗ", "НИИЧаспром", НПО "Изолятор", ООО "Ситикард", "Софрино-Электротранспорт", "Триалинк", "ТКРус-Бас", "Черкизовский завод метростроя", АО "Электровыпрямитель", АО "Энергия", "Автоинформатор", "ФЕМ рус ГмбХ" и др.

Официальные партнеры выставки – компании "Штадлер" и ПК "Транспортные системы". Главные информационные партнеры – газета "Транспорт России" и журнал "РЖД-партнёр".

Электромобили и другие средства индивидуальной электро- и вело-мобильности заняли достойное место в экспозиции – их представили компании Eltreco, "Веломобильный центр", ЦНИИ Велотранспорта им. М. Валфиуса, "Формула электрик МАДИ", "Русамокат".

Инновационные разработки участников выставки:

Комплекс видеофиксации на базе электромобиля (ГКУ ЦОДД города Москвы),

Железобетонная трамвайная шпала для колеи 1000мм с ремонтопригодными элементами скрепления и защитой от коррозии ("Современные рельсовые системы", Москва),

Инновационный стрелочный перевод для метрополитена МСЗ.8377.00.000 ("Муромский стрелочный завод", г. Муром),

Линейка оборудования одноагрегатной тяговой подстанции 600В (выпрямитель, распредустройства “+600В” и “-600В”); ячейка 10кВ; разъединители собственного производства; обновленное устройство защиты тяговой сети; шкафы зарядной станции электробуса (НПП "Энергия", г.Москва),

Новый тяговый электродвигатель для городской электрички (ПЭМЗ, г. Псков),

Технология использования QR-кодов для прохода через турникет метро ("НоваКард", г. Нижний Новгород),

Электронный персонализатор бесконтактных смарт-карт ("Новационные карты и системы", г. Санкт-Петербург),

Изоляторы с нержавеющими оконцевателями и планки для подвесных изоляторов (НПО "Изолятор", г. Санкт-Петербург),

Первая отечественная микропроцессорная автоматическая система управления движением и обеспечения безопасности поездов метрополитена (функционирует в метро Казани), на стенде будет представлено ядро системы - блок станционный цифровой вычислительной системы (АО "НИИ ТМ", г. Санкт-Петербург),

Шкаф кроссовый ШК - предназначен для организации на объектах метрополитена кабельных кроссов без пайки и винтовых соединений (НПО "Электронтехника", г. Брянск),

Системы температурного контроля силового оборудования подвижного состава; информационные и маршрутные табло нового поколения для метрополитена (НПП "Сармат", г. Ростов-на-Дону),

Решения по учёту электроэнергии для транспортного сектора. От счётчика электроэнергии для подвижного состава до интегрированной системы учёта и диспетчерского управления на объектах транспортной инфраструктуры. Применение – метро, РЖД ("Эльстер-Метроника", г. Москва),

Сканирующее устройство вихретокового контроля колёс колёсных пар, бандажей трамвая; преобразователи для контроля штанг токоприёмников троллейбусов на наличие трещин и коррозии (без снятия изоляции); комбинированный дефектоскоп УД3-307 ВД, позволяющий проводить ультразвуковой и вихретоковый контроль, в т.ч. с помощью многоканальных сканирующих устройств ("Алтек-Наука", г. Санкт-Петербург),

Надёжный и качественный светодиодный светильник для автодорог BL-LD-3C ("ЛЕД-Технологии", г. Москва).

Ряд разработок участников выставки был выдвинут на ежегодный конкурс перспективных разработок для общественного транспорта "Зелёный Свет". Цель конкурса - выявить и отметить инновационные разработки, внедрение которых выгодно с технической и экономической точки зрения. В конкурсе принимают участие новые (2017-2018 гг.) технические решения, разработки в области материалов, компонентов и систем, которые в ближайшем будущем могу оказать существенное влияние на развитие транспорта, повышение его безопасности, комфорта и эффективности. В 2018 году признаны перспективными разработки:

Серия панелей электропитания аппаратуры связи (ПЭПС) для метрополитенов с удаленным мониторингом выходных параметров, ООО "Электронтехника", г. Брянск,

Электронный персонализатор бесконтактных смарт-карт, ООО "Новационные карты и системы", г. Санкт-Петербург,

Модуль конденсаторный электрохимический МКЭ-Г-147-87С, АО "Энергия", г. Елец

Доводчик дверной напольный ДДН "Атлант" - усовершенствованная модификация доводчика ПДН-64, который используется на многих станциях Московского Метрополитена, "Черкизовский завод метростроя", г. Москва,

Силовой IGBT модуль М2ТКИ-100-17В и преобразователь выпрямительно-инверторный ВИП-4000-2М-УХЛ2, АО "Электровыпрямитель", г. Саранск,

Зарядная станция для электробуса ЗСЭ-500Т, НПП "Энергия", г. Москва

Более 40 отраслевых журналов, газет, веб-порталов обеспечили информационную поддержку выставки. К мероприятию выпущен 3-й экспертный номер газеты "Евразия Вести", посвящённый развитию Московского метрополитена.

Выставку посетили более 2000 специалистов с 850 предприятий и организаций, в том числе руководители крупнейших предприятий-перевозчиков ГУП "Мосгортранс", ГУП МО "Мострансавто", СПБ ГУП "Пассажиравтотранс", а также специалисты департаментов транспорта, метрополитенов, трамвайных и троллейбусных управлений из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ижевска, Златоуста, Чебоксар, Саратова, Калуги, Рязани, Ярославля, Уфы, Краснодара, Челябинска, Евпатории, Орска, Владимира, Тулы, Иркутска, Смоленска, Набережных Челнов, Стерлитамака, Красноярска, Петрозаводска, Пскова, Екатеринбурга, Нерюнгри, Волгограда, Самары, Усть-Катава, Хабаровска, Твери, Пензы, Новосибирска, Нижнего Тагила, Нижнекамска, Новотроицка, Кемерово, Таганрога, Севастополя, Тамбова, Нижнего Новгорода, Химки, Коломны, Павлодара, Костаная, Бельцы, Кишинёва, Минска, Мозыря, Витебска и других городов России и сопредельных государств.

Выставка "ЭлектроТранс 2018" продемонстрировала высокий потенциал отрасли: при благоприятных условиях отечественное транспортное машиностроение способно поставить предприятиям общественного транспорта подвижной состав, характеристики которого не уступают мировым аналогам. В России и Белоруссии выпускаются современные информационные системы, билетные решения, технологии электроснабжения и энергосбережения, оборудование для обеспечения безопасности, диагностики, ремонта и обслуживания транспортного предприятия. Динамичное развитие электрического транспорта общего пользования, в увязке с индивидуальным электро- и велотранспортом – наилучший вариант для любого современного города – от мегаполиса до городских поселений на 100 тыс. жителей и более.

В следующем году выставки "ЭлектроТранс" и "Электроника-Транспорт" пройдут 15-17 мая 2019 г. В рамках выставки CityBus-2019 готовится новая экспозиция экологичных и надёжных автобусов для городских и пригородных пассажирских перевозок, компонентов, оборудования и технологий для производства и эксплуатации современных городских автобусов.