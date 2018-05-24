Кабардино-Балкарский филиал РусГидро готов к паводковому сезону

Кабардино-Балкарский филиал РусГидро завершил подготовку к пропуску паводка* 2018 года. Готовность станций к "большой воде" подтвердила специальная комиссия под руководством заместителя главного инженера Резуана Ашева.

Энергетики завершили проверку состояния гидротурбинного, гидромеханического, электротехнического оборудования, кранового хозяйства и затворов головных узлов. Выполнен капитальный ремонт гидроагрегатов № 3 Кашхатау ГЭС, № 3 Аушигерской ГЭС и № 1 Акбашской ГЭС, средний ремонт силового трансформатора № 3 Аушигерской ГЭС. Персонал прошел необходимые тренировки и внеплановые инструктажи. Гидроэлектростанции обеспечены необходимыми материалами и техникой для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

Филиал заключил Соглашения об оперативном представлении информации и реагирования на нештатные ситуации в период пропуска паводка с администрациями г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер Черекского района, с.п. Нижний Черек, Старый Черек и Псыгансу Урванского района, с.п. Атажукино и Заюково Баксанского района. Организовано взаимодействие с органами исполнительной власти республики, средствами массовой информации и территориальными органами МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Пропускная способность гидротехнических сооружений при максимальном паводке при всех открытых затворах: на головном узле Баксанской ГЭС на р. Баксан – 770 м3/с, на головном узле Кашхатау ГЭС на р. Черек – 577 м3/с. На сегодняшний день средние расходы воды по рекам составляют: Баксан – 47 м3/с, Черек – 56 м3/с, что соответствует среднемноголетним значениям мая.

*Водность рек Кабардино-Балкарии преимущественно зависит от интенсивности таяния ледников, но может существенно повышаться в результате продолжительных и обильных ливневых дождей. Со второй половины мая и начала июня начинается нарастание расходов рек, когда интенсивное таяние льда совпадает с периодом весенне-летних дождей.