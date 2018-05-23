МРСК Центра в первом квартале сэкономила более 8,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии

В ПАО "МРСК Центра" подвели итоги реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первый квартал 2018 года. Суммарный эффект от ее выполнения составил более 8,5 млн. кВт*ч.

Почти половину от общего объема экономии, 4,7 млн кВт*ч, обеспечило выполнение энергетиками технических мероприятий программы: замены проводов на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) на большее сечение и замены проводов ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП).

Значительный эффект – 3,8 млн. кВт*ч – получен и от организационных мероприятий Программы, в их числе – отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ. Мероприятия по оптимизации потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды принесли суммарную экономию 46 тонн условного топлива.

Во 2 квартале МРСК Центра приступила к реализации мероприятий по модернизации освещения объектов хозяйственных нужд и подстанций 35-110 кВ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 971 "О внесении изменений в правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". До конца года компания планирует произвести комплексную замену традиционных осветительных устройств на светодиодные, увеличив долю последних в 2,5 раза (с 12% до не менее 30% от общего количества). Всего планируется заменить порядка 29 тысяч светильников наружного и внутреннего освещения.

Общий ожидаемый эффект от реализации в МРСК Центра энергосберегающих мероприятий по итогам 2018 года, согласно плану, должен составить 33,2 млн. кВт*ч, эффект от оптимизации потребления энергоресурсов на хозяйственные нужды составит 100 тонн условного топлива.