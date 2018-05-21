Награда "Энергия образования" будет вручена на финале "CASE-IN"

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" ежегодно привлекает новые вузы России и СНГ. В 2018 году в Чемпионате приняли участие 55 вузов, в том числе более 10 новых вузов стали участниками "CASE-IN" впервые.

Поддерживая усилия вузов в подготовке нового поколения инженеров России и СНГ, Оргкомитет Чемпионата совместно с Ассоциацией "Глобальная энергия" учредили специальную награду "Энергия образования", которая присуждается за лучшую организацию отборочных этапов Международного инженерного чемпионата "CASE-IN".

Директор Фонда "Надежная смена" Артем Королев отмечает: "Мы высоко ценим колоссальный труд вузов – партнеров Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" по подготовке отборочных этапов и рады, что вузы России и СНГ разделяют с нами стремление к высоким организационным стандартам. Участие в Чемпионате и организация отборочных этапов на высоком уровне укрепляет позицию каждого вуза как современной образовательной и коммуникационной площадки, привлекающей больше участников, компаний и других заинтересованных сторон. Гордимся партнерством с Ассоциацией "Глобальная энергия" и уверены, что в новом сезоне награда "Энергия образования" будет присуждена достойнейшим!".

Исполняющий обязанности президента Ассоциации "Глобальная энергия" Александр Игнатов: "Наша организация традиционно отмечает наградой "Энергия образования" вузы, которые продемонстрировали высокую поддержку участникам и лучшую организацию отборочного этапа Чемпионата. Надеемся, что эта награда подчеркнет высокую значимость вузов в подготовке лучших кадров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов России. Хотелось бы пожелать удачи всем вузам-участникам и поблагодарить фонд "Надежная смена" за доверие и плодотворное сотрудничество".