Обладающие высокой прочностью при растяжении шинные кабели от компании igus

Расширив свою линейку кабелей типа chainflex, предназначенных для эксплуатации в режиме непрерывных изгибаний, компания igus выпустила на рынок кабель типа CFSPECIAL.182.060, который был специально разработан для максимального увеличения связи по электрическим шинам в подвесных конструкциях.

Сигналы шины протокола Profinet и другие сигналы передаются по кабелям с чётко определёнными электрическими параметрами для обеспечения правильных скоростей передачи данных. Благодаря низким уровням требуемого тока поперечное сечение кабелей этого типа обычно очень маленькое. Используемые кабели достаточно хрупкие, требуют осторожного обращения, допустимы низкие растягивающие усилия, предельные значения механических воздействий быстро достигаются в случае подвесных конструкций, как, например, в современных транспортно-складских системах. Для того чтобы решить эту проблему, специалисты компании igus разработали новый, обладающий высокой прочностью на растяжение шинный кабель типа CFSPECIAL.182.060 для протокола Profinet. Специальная конструкция кабеля включает интегрированные элементы для разгрузки натяжения кабеля, которые дают возможность кабелю поддерживать свой собственный вес в условиях высокого уровня натяжения или в подвешенном состоянии.

Теперь возможны подвесные Profinet-приложения на 100 метров и выше, благодаря чему компания igus становится единственным производителем кабелей категории 5е и Profinet-кабелей, устойчивых к высоким растягивающим усилиям. Предлагаются также кабели типа Chainflex для протокола Profinet и другие шинные кабели, рассчитанные на исключительно малые радиусы изгиба, предназначенные для широкого спектра областей применения. Новый кабель типа CFSPECIAL.182.060 имеет экранированную конструкцию с устойчивой к истиранию наружной оболочкой из полиуретана и интегрированными элементами для разгрузки натяжения. Кабель устойчив к воздействию нефти, масел, охлаждающих жидкостей, гидролизу и микробам. Кабель также обладает стойкостью к ударным воздействиям и на 100% свободен от ПВХ и галогенов.

Как и все кабели типа chainflex, предназначенные для эксплуатации в режиме непрерывных изгибаний, кабель типа CFSPECIAL.182.060 прошёл комплекс испытаний в испытательной лаборатории компании igus в городе Кёльн в Германии. Результаты этих испытаний стали основой для расчёта срока службы кабеля в соответствии с критериями конкретных областей применения, а также основанием для полной гарантии на кабель, предусматривающей надёжную передачу данных при изгибаниях до 10 миллионов циклов.