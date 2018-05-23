Олегу Дерипаске предложили отойти от руля

Вашингтон продолжает планомерно вытеснять из бизнеса внесенного Штатами в санкционный список Олега Дерипаску. Минфин США теперь готов снять санкции с группы ГАЗ, если бизнесмен лишится в ней контроля. Аналогичный сценарий уже реализуется в других ключевых активах господина Дерипаски — En+ и "Русале". В то же время сама группа ГАЗ пытается защитить свои позиции хотя бы на внутреннем рынке, требуя от правительства на фоне санкционного давления США не предоставлять льгот ее прямым конкурентам. Но пока эти попытки не дали результата.

Управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США 22 мая сообщило, что санкции в отношении группы ГАЗ могут быть сняты, если Олег Дерипаска "утратит контроль" в ней (через "Русские машины" бизнесмену принадлежит свыше 60%). В этот же день OFAC продлило срок завершения контрактов с группой ГАЗ и подконтрольными ей компаниями до 23 октября (генеральная лицензия №15). Ранее аналогичные послабления были предоставлены Минфином США по контрактам с подконтрольным господину Дерипаске "Русалом" (у его En+ Group 48,13% акций и контроль по соглашению акционеров). Санкции против "Русала" также могут быть сняты, если бизнесмен отдаст контроль в компании.

В конце апреля En+ сообщала, что бизнесмен, попавший 6 апреля вместе со своими ключевыми активами в SDN-список, принципиально согласился с предложением главы совета директоров группы лорда Грегори Баркера снизить свою долю в группе ниже 50% (сейчас около 66%) и выйти из совета. Также господин Дерипаска согласен с необходимостью обновления совета за счет независимых директоров. 18 мая En+ заявила, что Олег Дерипаска вышел из ее совета директоров и обязался не переизбираться в совет директоров "Русала". Акционеры "Русала" рассмотрят вопрос обновления совета на годовом собрании (также планируется привлечение независимых директоров). En+ уточнила, что "план Баркера" предполагает освобождение "Русала" из-под санкций вследствие снижения доли Олега Дерипаски в En+ и назначения большинства независимых директоров в совет. Источники “Ъ” ранее говорили, что акционеры "Русала" — En+, Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (26,5%) и Glencore (8,75%) — обсуждают разрыв акционерного соглашения, но в сообщении En+ подчеркивалось, что лорд Баркер в соответствии с соглашением номинирует в совет "Русала" независимого директора En+ Филиппа Мейлфейта.

Готов ли Олег Дерипаска повторить это в ситуации с группой ГАЗ, пока неясно. В группе ГАЗ и "Базэле" (управляет активами бизнесмена) отказались от комментариев, представитель господина Дерипаски не ответила на звонки “Ъ”.

При этом до выхода сообщений OFAC стало известно, что группа предложила Минэкономики поддержать ее бизнес с учетом санкций. В письме министерству ГАЗ просит не согласовывать новые специнвестконтракты в автопроме до принятия нового инвестрежима и сосредоточиться на разработке плана ускоренного импортозамещения, сообщил во вторник "Интерфакс". В письме группа с учетом санкций (компания вошла в список ключевых активов Олега Дерипаски, которые, как и сам бизнесмен, попали под санкции США в начале апреля) настаивает на необходимости выработать новые жесткие требования к инвесторам по локализации производства, а также предлагает программу развития ключевых отечественных автокомпонентов в качестве основы нового инвестрежима. Также группа ГАЗ считает "своевременной" инициативу Минпромторга разработать концепцию нового инвестрежима, которая должна существенно ужесточать критерии признания российской производимой в РФ техники.

Специнвестконтракты (СПИК) — разработанный Минпромторгом и применяемый в последние годы особый режим, который предполагает заключение договора между инвестором, федеральными и региональными властями. Компания обязуется инвестировать определенную сумму в производство, создать новые рабочие места, а в обмен власти предоставляют ей налоговые льготы на десять лет.

Группа ГАЗ рекомендовала Минэкономики существенно увеличить минимально допустимый объем инвестиций в рамках СПИКа (сейчас такой контракт можно получить при вложении около 1 млрд руб.). "По опыту группы ГАЗ создание линейки только легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей даже при наличии собственных производств требует инвестиций в объеме не менее 20 млрд руб. только на уровне автомобилей,— говорится в письме концерна,— при этом локальное компонентное производство для двух семейств имеет минимальный порог инвестиций порядка 35 млрд руб.".

По данным “Ъ”, катализатором отправки письма группы ГАЗ стала подготовка СПИКа конкурентами — "Соллерсом" Вадима Швецова и японской Isuzu, которые организуют сборку в РФ коммерческих автомобилей грузоподъемностью 3,5–48 тонн на площадке в Ульяновской области. Общий объем инвестиций в проект превысит 6 млрд руб., производство составит примерно 7 тыс. машин в год, а около 30% будет продаваться на экспорт через дистрибуторскую сеть Isuzu. Как сообщал “Ъ” 15 мая, согласно СПИКу, СП локализует с 2023 года коробки передач, двигатели, рамы и штамповки, а с 2025 года — электронные блоки управления и системы ADAS. Также источник “Ъ” тогда отмечал, что углубление локализации пойдет не за счет японцев, а на базе Заволжского моторного завода группы "Соллерс", который выпускает двигатели и трансмиссии. Другие собеседники “Ъ” в отрасли считали несправедливым, что основные инвестиции планируются с 2023 года, а пять лет до этого инвестор будет иметь "возможность делать низколокализованный продукт и пользоваться теми же преференциями, что и высоколокализованные игроки". Фактически на сходных условиях уже работают и другие владельцы СПИКов (Daimler, Mazda Sollers).

Тогда в группе ГАЗ настаивали на том, что "правила игры должны быть одинаковыми для всех". По мнению компании, обсуждаемые, но еще до сих пор не принятые "жесткие" требования нового инвестрежима в автопроме новый зарубежный игрок "попросту физически не смог бы выполнить". В письме в Минэкономики концерн выражал уверенность, что в СПИКе "Соллерса" и Isuzu нет глубокой локализации, и ссылался на то, что при широкой гамме техники (легкие и среднетоннажные коммерческие машины, тяжелые грузовики) объем инвестиций — всего около 5 млрд руб. При этом, считали в группе, СПИК заключен на фоне избыточных мощностей в РФ, в сегменте присутствует и группа ГАЗ, которая попала под американские санкции. В таких условиях поддержка проекта "Соллерс" и Isuzu, по мнению ГАЗа, "контрпродуктивна" и направлена против них. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, замечает, что Минпромторг не учитывает интересы существующих инвесторов.

В письме также отмечалась необходимость "реальной локализации компонентов, обеспечивающих главные функции автомобилей, предполагающей наличие прав на интеллектуальную собственность и собственной технологической базы". К таким компонентам в группе ГАЗ относили двигатель, коробки передач, системы управления, ведущие мосты, рулевое управление и тормоза. "Также должна быть исключена зависимость от иностранных ноу-хау по наиболее чувствительным высокотехнологичным компонентам",— отмечено в документе.

В группе ГАЗ отказались от комментариев, в "Соллерсе" не ответили “Ъ”. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, замечает, что контракт с прямыми конкурентами подписан параллельно разработке поддержки группы ГАЗ, направленной, возможно, на сохранение ее рыночной доли. Он говорит, что Минпромторг не проводил с концерном консультации для снижения влияния контракта на компанию. Также собеседник “Ъ” отмечает, что группа ГАЗ просила в дальнейшем не заключать нетранспарентные контракты в уже существующих сегментах, а также предложить правила для большей прозрачности заключаемых контрактов.

Коммерсант