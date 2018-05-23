По инициативе "МРСК Урала" дисквалифицирован арбитражный управляющий Красноуральского химического завода

По заявлению ОАО "МРСК Урала" в отношении арбитражного управляющего ООО "Красноуральский химический завод" Валерия Андреева возбуждено административное производство.

На днях Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Управления Росреестра по Свердловской области, назначив арбитражному управляющему административное наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев. Компания как один из основных кредиторов усмотрела неправомерные действия конкурсного управляющего по неотражению в отчетности обязательной к раскрытию информации о своей деятельности и состоянии должника и закрытию расчетного счета предприятия, нарушению тем самым прав конкурсных кредиторов. Это не первое выявление нарушение в деятельности управляющего, ранее по заявлениям ОАО "МРСК Урала" Валерий Андреев нес наказание в виде штрафов. Теперь он дисквалифицирован.

После вступления решения суда в законную силу Валерий Андреев не сможет осуществлять обязанности арбитражного управляющего в делах о банкротстве таких должников, как ООО "Красноуральский химический завод", ЗАО "Уральский завод энергомашиностроения", ООО "Североуральский завод ЖБИ", ООО "Стимул-Строй" (Республика Адыгея) и других.

Красноуральский химзавод, напомним, был построен в 1943 году. До 2011 года он принадлежал государству и специализировался на выпуске различных видов взрывчатки. Последним владельцем являлась екатеринбургская предпринимательница Лариса Губайдуллина. В ее отношении вступил в силу приговор суда, было назначено наказание в виде штрафа за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Судом установлено, что собственница завода не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности при проведении ликвидационных работ на опасном производственном объекте.

История взаимодействия электросетевой компании и производителя взрывчатых веществ насчитывает несколько лет. Красноуральский химический завод не оплачивал сетевой компании услуги по транспорту электрической энергии. Начиная с мая 2011 года энергетики многократно пытались установить диалог с потребителем, но этого так и не последовало. ОАО "МРСК Урала" вынуждено было подать заявление о банкротстве предприятия. Дисквалифицированный конкурсный управляющий был назначен подконтрольными владелице промпредприятия кредиторами.