Почти 100 фактов хищения электроэнергии выявлено с начала года в юго-западном энергорайоне

Специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (группа компаний "Россети") с начала 2018 года выявили 98 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами общим объемом 5,8 млн кВт∙ч.

Во всех случаях энерговоровства к нарушителями закона предъявлены претензии, которые обязывают их возместить причиненный Кубаньэнерго ущерб общим размером 28,8 млн рублей. На сегодняшний день ущерб по 52 актам на сумму более миллиона рублей уже погашен. По остальным актам проводится претензионно-исковая работа.

Один из наиболее распространенных способов хищения электроэнергии – самовольные подключения к воздушным линиям электропередачи. Правонарушителей не останавливают ни угроза поражения электрическим током, ни судебные иски.

– Правонарушители пытаются находить все возможные способы, позволяющие подключаться к линиям электропередачи, минуя приборы учета. Они забывают, что несанкционированное потребление электроэнергии является хищением и преследуется по закону. По всем выявленным фактам проводится проверка, – рассказывает директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха. – Украденные киловатт-часы – деньги, которые могли бы быть направлены на ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства.

В борьбе с незаконным потреблением электроэнергии энергетики используют комплекс мер, среди которых установка антимагнитных пломб и современных приборов учета. Приборы нового поколения практически исключают несанкционированное пользование электроэнергией, а также обеспечивают получение достоверной информации об объеме фактически потребленной электроэнергии и параметрах ее качества без посещения абонента.

Энергетики напоминают, что с 2016 года ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц − от ста до двухсот тысяч рублей.

ПАО "Кубаньэнерго" просит не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).