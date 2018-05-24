"Россети" в 2017 году почти на 60% увеличили объём закупок для малого и среднего бизнеса

Об этом сообщил директор департамента закупочной деятельности ПАО "Россети" Юрий Зафесов в рамках нулевого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) на сессии "Технологический прорыв: роль малых и средних инновационных компаний в российской экономике"/

"Россети" реализуют дорожную карту по расширению доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время участниками программы партнёрства между дочерними и зависимыми обществами "Россетей" и субъектами малого и среднего предпринимательства являются около 700 компаний/

Компании группы "Россети" в прошлом году увеличили объём закупок, направленных только для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), почти на 60% в сравнении с 2016 годом, до 99 млрд руб.

Доля закупок, проведённых группой только для представителей малого и среднего бизнеса, в прошлом году составила 30%, превысив установленные правительством нормативы.

Всего в 2017 году было проведено более 34 тыс. закупок с общей стоимостью закупочных процедур 480 млрд руб. Из них объём закупок у всех субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам прошлого года вырос почти в 1,5 раза в сравнении с 2016 годом и составил 234 млрд руб. Таким образом, доля закупок у МСП в 2017 году составила 51% от общего объёма закупок компаний группы "Россети", а с учетом исключений в соответствии с постановлением Правительства № 1352 – 70%.

Основной объём закупок в прошлом году пришёлся на новое строительство, реконструкцию и техперевооружение - 63%.