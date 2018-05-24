В МРСК Юга начал работу интернет-форум для потребителей

На официальном сайте ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") начал работу интернет-форум, на котором потребители могут получить оперативную информацию от специалистов компании по вопросам потребления, учета электроэнергии и технологического присоединения.

Интернет-площадка для потребителей создана в МРСК Юга с целью дальнейшего развития клиентоориентированности компании, повышения доступности услуг и сервисов.

На страницах форума потребителям предложен широкий выбор тем для обсуждения, касающийся всех сторон деятельности сетевой компании. Это вопросы по процедуре технологического присоединения, обслуживанию и ремонту электросетей, интерактивным сервисам, передаче объектов электросетевого хозяйства, о законодательстве в области энергопотребления, подключению и использованию приборов учета.

Ознакомиться со всеми разделами форума и, зарегистрировавшись, стать его участником потребители могут по адресу http://dp.mrsk-yuga.ru/forum/