"Янтарьэнерго" устанавливает две электрозаправочные станции

Специалисты "Янтарьэнерго" производят монтаж двух электрозаправочных станций (ЭЗС) в Калининграде и Светлогорске. Таким образом, на территории региона теперь будет 5 электрозаправок. ЭЗС уже установлены на парковочных стоянках отеля "Ибис" в областном центре, ФОКа "Янтарь" в Зеленоградске и здания администрации в Янтарном.

Теперь у жителей и гостей региона появится возможность заряжать электрокары еще и на парковках головного офиса "Янтарьэнерго" по адресу Театральная, 34 и санатория "Энергетик" на улице Балтийская, 2 в Светлогорске.

"Не секрет, что в Калининградской области и вообще в России развитие экологического транспорта идет слабыми темпами. В задачи "Янтарьэнерго" входит создать все необходимые условия для широкомасштабного внедрения на территории региона электротранспорта всех типов. Для этого мы ведем совместную работу с региональным правительством. Прорабатывается возможность сделать зарядку электрокаров в течение какого-то времени бесплатной", - прокомментировал генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Кроме этого, совместно с региональными властями рассматривается возможность отмены транспортного налога для владельцев экомобилей.

Зарядные станции "Янтарьэнерго" разработаны с учетом мировых тенденций в области зарядной инфраструктуры и электротранспорта и соответствуют всем нормам и стандартам Российской Федерации и Евросоюза в области электробезопасности. Уникальность заправок "Янтарьэнерго" в том, что для управления процессом зарядки и оплаты услуги впервые в России применено специальное мобильное приложение Charge and Go. Его разработала брянская организация "Акватехника-Запад", которая также занималась поставкой ЭЗС и монтажом. Причем станции сами раздают вай фай, но воспользоваться им можно только для скачивания приложения и оплаты заправки.