За 4 месяца "Ивэнерго" присоединил к электросетям более 300 потребителей

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" за 4 месяца 2018 года исполнено 308 договоров технологического присоединения, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Общая мощность подключенных энергопринимающих устройств заявителей составила 6,1 МВт.

Наиболее активное технологическое присоединение (ТП) в области по-прежнему ведется в сфере индивидуального жилищного строительства: в период с января по апрель исполнено 202 договора. Выполняя обязательства по подключению энергопринимающих устройств заявителей, энергетики провели комплекс организационных и технических работ по техприсоединению 5 объектов сельскохозяйственного назначения, 48 объектов коммунальной инфраструктуры (уличное освещение районных населенных пунктов) и ряда других объектов. Кроме того, филиал выделил необходимую мощность и обеспечил электроснабжение образовательного и медицинского учреждений, двух религиозных организаций, а также двух административных зданий.

Среди наиболее значимых социальных объектов техприсоединения - детский сад в с. Решма Кинешемского района, сельскохозяйственных - картофелехранилище в д. Губинская Пучежского района, ферма в с. Богатырево Тейковского района. Дополнительные мощности электроэнергии позволят аграриям области расширить производственную базу и успешно развиваться в дальнейшем.

Технологическое присоединение - одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Ивэнерго". Обязательным условием при осуществлении ТП является соблюдение всех норм электрической и экологической безопасности. В качестве дополнительной услуги специалисты компании готовы выполнить весь комплекс мероприятий "под ключ". А именно: проектирование, строительство сетевых объектов, установка приборов учета и оформление всех необходимых документов. Выбрав услугу по сопровождению техприсоединения, потребитель получает высокое качество электромонтажных работ, гарантию безопасности объектов при повседневной эксплуатации, персональное обслуживание и экономию времени.