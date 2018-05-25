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Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона

Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона

25 мая 2018, 16:18
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе в энергетике. Было отмечено, что французские компании активно участвуют в проекте по добыче сжиженного природного газа "Ямал СПГ", а "Росатом" обеспечивает 25 процентов потребности Франции в урановом топливе.

По итогам переговоров были подписаны документы о сотрудничестве, в том числе:

Стратегический документ между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Комиссариатом по атомной и возобновляемой энергетике Франции о российско-французском партнёрстве в области мирного использования атомной энергии

Соглашение между публичным акционерным обществом "НОВАТЭК" и концерном "ТОТАЛЬ" в отношении участия концерна "ТОТАЛЬ" в обществе с ограниченной ответственностью "Арктик СПГ 2".

Компания: Министерство энергетики РФ
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