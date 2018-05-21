Архитектурный вечер Legrand с Александрой Фёдоровой в Минске

16 мая в Минске состоялось знаковое мероприятие Группы Legrand для архитекторов и дизайнеров при участии Александры Фёдоровой, входящей в топ-10 ведущих архитекторов Москвы. Архитектурный вечер в конференц-центре IBB посетили более 117 творческих и неравнодушных к дизайну интерьера гостей из Белоруссии и Грузии.

Эксперты Legrand поделились своим уникальным опытом в области проектирования электрики. Евгений Дедюкин, Руководитель направления "ЭУИ Стандарт и эко, PL9", открыл мероприятие популярной презентацией "Проектируем электрику для дизайнеров и архитекторов", в которой рассмотрел тему создания дизайн-проектов с привязкой к электрике, вопрос совместимости светорегуляторов и светодиодных ламп, а также рассказал о тонкостях составления схем освещения.

Специальный гость мероприятия Александра Фёдорова рассказала о методах работы с интерьером на примере собственных проектов, которые были отмечены наградами престижных конкурсов в области архитектуры и дизайна таких, как European Property Awards, Interior Design и Архновация.

Группа Legrand имеет большой международный и локальный опыт взаимодействия с российскими и зарубежными архитекторами и дизайнерами в области проектирования зданий и создания жилых и коммерческих интерьеров. Специалисты компании регулярно проводят учебные семинары и мастер-классы для архитекторов и дизайнеров, рассказывая об использовании инновационных решений и технологий для разработки эксклюзивных проектов и решений, а также об особенностях продукции Группы Legrand.