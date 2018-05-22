Чувашские энергетики ведут работу по расчистке трасс воздушных линий электропередачи

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго" продолжается работа по расчистке трасс линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности, близость которой к ЛЭП может стать причиной технологических нарушений в работе электроэнергетических объектов. Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса Чувашской Республики в филиале "Чувашэнерго" ежегодно реализуется целевая программа по расчистке трасс ЛЭП. Согласно плану в 2018 году энергетикам предстоит расчистить 587,6 га трасс.

На сегодняшний день завершены работы на ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – ЧЗПТ ГПП-3 II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Тракторная-3 отпайка Кугеси-2). Ведется плановая расчистка на ВЛ 110 кВ Катраси-Заволжская, ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово (участок Тиньговатово-Динамо), ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - Чебоксарская ТЭЦ-1 (ВЛ 110 ТЭЦ-1). С привлечением подрядных организаций ведутся работы на ВЛ-110 кВ Канаш-Буинск (участок Канаш-Чагаси), ВЛ 110 кВ Сугуты - Шемурша.

При расчистке используется современная техника и применяется технология мульчирования, которая позволяет решить проблему утилизации образовавшегося мусора. Измельченная древесная масса смешивается с верхним слоем почвы и не наносит ущерба экологии. При этом весь цикл расчистки, измельчения и удаления древесной щепы выполняется за одну операцию.

Энергетики также постоянно проводят разъяснительную работу с населением и организациями, напоминая о необходимости соблюдения норм и правил поведения в охранных зонах воздушных ЛЭП. В соответствии с этими правилами запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению. В частности, категорически запрещено складировать запасы горюче-смазочных материалов, траву, дрова и прочие материалы, загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей, разжигать костры под линиями электропередачи.