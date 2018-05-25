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Отраслевые новости: Энергетика

Делегация Государственной электросетевой корпорации Китая посетила Главный диспетчерский центр Системного оператора

Делегация Государственной электросетевой корпорации Китая посетила Главный диспетчерский центр Системного оператора

25 мая 2018, 17:29
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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24 мая Главный диспетчерский центр АО "Системный оператор Единой энергетической системы" посетила делегация Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) во главе с вице-президентом Сунь Чжэнюнь.

АО "СО ЕЭС" и State Grid Corporation of China ведут активную совместную работу в рамках Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем мира GO15, в том числе совместно участвуют в ряде проектов, направленных на исследование научно-технических и общих вопросов, связанных с работой крупных энергосистем.

Гостей принимал вице-президент и член административного и управляющего советов Ассоциации GO15, заместитель Председателя Правления АО "СО ЕЭС" Федор Опадчий. В ходе экскурсии в Главный диспетчерский центр ЕЭС России он рассказал китайским коллегам об истории, развитии и особенностях оперативно-диспетчерского управления в России, роли Системного оператора в функционировании и развитии национальной электроэнергетики и принципах функционирования отечественных оптовых рынков электроэнергии, мощности и системных услуг.

Особый интерес делегации вызвали различные аспекты деятельности российского Системного оператора по обеспечению синхронной работы ЕЭС России с энергосистемами иностранных государств, в частности, технические, нормативные и договорные принципы организации совместной работы. Также на встрече обсуждались вопросы регулирования частоты в синхронной зоне при отклонениях баланса в разных ее частях и принципы построения и функционирования систем автоматического управления электроэнергетическим режимом Единой энергосистемы.

В завершение визита Сунь Чжэнюнь расписался в Книге почетных гостей АО "СО ЕЭС" и поблагодарил руководство компании за предоставленную возможность непосредственно ознакомиться с работой Системного оператора Единой энергетической системы.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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