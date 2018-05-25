Делегация Государственной электросетевой корпорации Китая посетила Главный диспетчерский центр Системного оператора

24 мая Главный диспетчерский центр АО "Системный оператор Единой энергетической системы" посетила делегация Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) во главе с вице-президентом Сунь Чжэнюнь.

АО "СО ЕЭС" и State Grid Corporation of China ведут активную совместную работу в рамках Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем мира GO15, в том числе совместно участвуют в ряде проектов, направленных на исследование научно-технических и общих вопросов, связанных с работой крупных энергосистем.

Гостей принимал вице-президент и член административного и управляющего советов Ассоциации GO15, заместитель Председателя Правления АО "СО ЕЭС" Федор Опадчий. В ходе экскурсии в Главный диспетчерский центр ЕЭС России он рассказал китайским коллегам об истории, развитии и особенностях оперативно-диспетчерского управления в России, роли Системного оператора в функционировании и развитии национальной электроэнергетики и принципах функционирования отечественных оптовых рынков электроэнергии, мощности и системных услуг.

Особый интерес делегации вызвали различные аспекты деятельности российского Системного оператора по обеспечению синхронной работы ЕЭС России с энергосистемами иностранных государств, в частности, технические, нормативные и договорные принципы организации совместной работы. Также на встрече обсуждались вопросы регулирования частоты в синхронной зоне при отклонениях баланса в разных ее частях и принципы построения и функционирования систем автоматического управления электроэнергетическим режимом Единой энергосистемы.

В завершение визита Сунь Чжэнюнь расписался в Книге почетных гостей АО "СО ЕЭС" и поблагодарил руководство компании за предоставленную возможность непосредственно ознакомиться с работой Системного оператора Единой энергетической системы.