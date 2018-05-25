Энергетики "МРСК Урала" внесли вклад в улучшение позиций Свердловской области в национальном рейтинге инвестклимата субъектов РФ

Свердловская область улучшила свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 33 на 20 позицию среди 85 регионов. Оценки, полученные регионами, были озвучены 25 мая на площадке Петербургского международного экономического форума.

Рейтинг состояния инвестклимата ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Такая работа позволяет выявить лучшие практики по работе с инвесторами в субъектах РФ, создать систему управления изменениями и развития проектных команд. Оценка эффективности регионов по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляется по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, доступность ресурсов и качественной инфраструктуры, эффективность поддержки малого и среднего предпринимательства.

По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, Свердловская область показала достойный результат в жестких условиях конкуренции, развернувшейся сегодня между регионами в привлечении и "удержании" бизнеса на своей территории.

"Конечно, движение в рейтинге вперед — это результат серьезнейших совместных усилий региональной управленческой команды. Под командой я подразумеваю не только правительство Свердловской области, но и федеральные, и муниципальные органы власти, электросетевые организации, а также активно участвующие во всех реализуемых нами проектах деловое и экспертное сообщество. Дала свои результаты слаженная работа по реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности российских регионов. За год проделана большая работа", — отметил он.

Напомним, что сроки, этапы и удобство технологического присоединения к электрическим сетям входят в такой показатель, как "Регуляторная среда" Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому в "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") продолжается поступательная реализация дорожной карты повышения доступности электросетевой инфраструктуры, начатая несколько лет назад.

Средний срок технологического присоединения к сетям "МРСК Урала" объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года составил 74 дня. В Свердловской области в 2017 году этот показатель зафиксирован на уровне 60 дней (в том числе по филиалу "Свердловэнерго" - 48 дней, по АО "ЕЭСК" - 72 дня).

Правительством РФ в 2017 году были утверждены целевые модели, направленные на оптимизацию бизнес-процессов основных направлений деятельности, в том числе по технологическому присоединению к электрическим сетям. Энергетики "МРСК Урала" приняли самое активное участие в работе над региональной адаптацией целевых моделей, а также в работе над усовершенствованием межведомственного информационного взаимодействия в целях согласования проектной документации, межотраслевым взаимодействием между инфраструктурными организациями.

"Признание успеха региона тем более важно, что в Петербургском форуме участвуют главы правительств и государств, субъектов Российской Федерации, представители крупнейших иностранных и российских компаний — информация о регионах-лидерах является сигналом к результативному экономическому сотрудничеству. Основное достоинство Национального рейтинга — это то, что он фиксирует предпринимательское настроение и обратную связь, а значит, показывает дальнейшие направления для работы и роста для органов власти", — подчеркнул Алексей Орлов.

В свою очередь, генеральный директор ОАО "МРСК Урала" отметил, что работа по повышению доступности электросетевой инфраструктуры в компании будет продолжена. На сегодня уже внедрены интерактивные онлайн сервисы, на порядок улучшено взаимодействие с клиентами, на которое находятся сроки присоединения всех категорий заявителей. В свою очередь, он добавил, что успехов на Среднем Урале компания достигает, в том числе, благодаря конструктивному диалогу с властями региона и плотному межведомственному взаимодействию.

Одним из ярких примеров уже реализованных в 2017 году совместных проектов стало внедрение на территории региона единой информационной системы "Портал технологического присоединения".