"Ленэнерго" помогло Санкт-Петербургу подняться на четвертое место в Национальном рейтинге

Сегодня, 25 мая 2018 года, на Петербургском международном экономическом форуме был представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Санкт-Петербург поднялся сразу на 13 позиций - с 17-го места на 4-е. Подобного прорыва удалось достичь в том числе благодаря работе «Ленэнерго» по упрощению процедуры подключения к электросетям.

Благодаря реформам «Ленэнерго» в области технологического присоединения, процесс сократился всего до двух этапов, для которых не нужны посредники. В рамках первого этапа заявитель заключает договоры технологического присоединения и энергоснабжения, для чего может быть использована электронная цифровая подпись, а сетевая компания выполняет работы со своей стороны. На втором этапе проводится осмотр электроустановок заявителя, выдача актов готовности и подача напряжения.

При этом все договоры для малого и среднего бизнеса мощностью до 150 кВт по 3 категории надежности исполняются в срок до 80 дней. Снижена средняя стоимость договора до 150 кВт, которая сегодня составляет 39 400 рублей.

По опросам заявителей ПАО «Ленэнерго», более 90% положительно оценивают качество предоставления компанией услуги по техприсоединению к электросетям.