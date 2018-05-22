ПАО "МОЭСК" и ООО "СКТ" подписали соглашение на ПМЭФ-2018 о развитии зарядной инфраструктуры в столичном регионе

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК, входит в ГК "Россети") и ООО "Современные конверсионные технологии" (СКТ) в рамках Петербургского международного экономического форума - 2018 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Подписи на документе поставили генеральный директор ПАО "МОЭСК" Петр Синютин и генеральный директор ООО "СКТ" Алексей Фомичев.

В рамках соглашения ООО "СКТ" планирует в Москве и Московской области размещать и эксплуатировать инновационные зарядные станции российского производства "ФОРА", заниматься их сервисным обслуживанием и ремонтом. ПАО "МОЭСК", в свою очередь, обеспечит технологическое присоединение зарядных станций к электрическим сетям столичного региона.

Компании совместно будут развивать сеть централизованного мониторинга и управления, что позволит удаленно обеспечить программное обновление ЭЗС, сбор и хранение телеметрических данных, управление процессом при возможной неисправности.

Кроме того, планируется разработка мобильного приложения, которое упростит пользователям поиск и построение оптимального маршрута до зарядных станций, определение текущего статуса станции (занят/свободен) и обеспечит иные удобные пользовательские функции.

"Шесть лет назад рынок зарядной инфраструктуры в России полностью отсутствовал. МОЭСК с чистого листа создала сеть зарядных станций в Москве и области (МОЭСК- EV), и показала всем потенциальным участникам рынка, что такая возможность есть. Сегодня мы привлекаем к развитию зарядной инфраструктуры партнеров, осуществляя при этом технологическое подключение ЭЗС. Уверены, что наши партнёры смогут создать полноценный бизнес в этом секторе рынка", - подчеркнул Петр Синютин.

Только для Москвы и области ООО "СКТ" планирует поставить порядка 100 зарядных электростанций.

"Системный и целостный подход к делу чрезвычайно важен, - отметил Алексей Фомичев. - Сегодня, с таким сильным партнером как МОЭСК, мы создаем и внедряем инфраструктурное решение, которое будет способствовать развитию в нашей стране новой концепции автомобильной промышленности и более эффективному использованию энергоресурсов. Тенденция определена. Возможности для роста доли рынка транспортных средств на новых энергоносителях создаются уже сегодня и их технологическое и территориальное масштабирование неминуемо".

