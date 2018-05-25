Павел Ливинский посетил Центр обслуживания клиентов ПАО "Ленэнерго"

Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский посетил с рабочим визитом Центр обслуживания клиентов (ЦОК) "Ленэнерго", в ходе которого ознакомился с деятельностью электросетевой компании по упрощению процедуры присоединения к электрическим сетям.

Генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин рассказал Павлу Ливинскому о работе компании в области повышения доступности электросетевой инфраструктуры. Так, время ожидания посетителя ЦОКа составляет не более 10 минут, а обслуживание занимает не более 15 минут. Процесс подключения к электросетям сегодня занимает два этапа, при этом все договоры для малого и среднего бизнеса мощностью до 150 кВт по 3 категории надежности исполняются в срок до 80 дней.

Глава "Россетей" отметил необходимость повышения стандартов работы с заявителями и потребителями в рамках цифровизации электросетевого комплекса. "Необходимо достигнуть качественного нового уровня клиентоориентированности за счет внедрения цифровых технологий, при этом без дополнительной нагрузки на потребителей. Для этих целей ПАО "Россети" создает Интернет-портал "Светлая страна", – отметил Павел Ливинский. Генеральный директор ПАО "Россети" также подчеркнул, что переход на "цифру" позволит снизить сроки техприсоединения, а саму процедуру сделать быстрее, проще и прозрачнее для заявителей.