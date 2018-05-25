Рязанские школьники посетили с экскурсией Рязаньэнерго

Учащиеся 8-9 классов школы № 40 Рязани посетили филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго". Основной целью экскурсии стало их знакомство с недавно открывшейся в здании управления филиала музейной экспозицией.

В музее собраны уникальные фотографии и документы, относящиеся к истории предприятия, экспонаты, хранящие память об участии работников Рязаньэнерго в Великой Отечественной войне. Ученики школы № 40 входят в состав дискуссионного клуба "Компас", подготовившего проект "Побег из Собибора: остаться в живых". Поэтому при посещении музея Рязаньэнерго особо ценной для ребят стала информация об А.А. Вайцене, на основе воспоминаний которого они готовили свою работу.

Сотрудники филиала разместили в музее стенд "Мы помним", посвященный бывшему работнику предприятия Алексею Ангеловичу Вайцену, в рамках историко-мемориального проекта энергетиков "Свет памяти". Этот ветеран Великой Отечественной, ветеран энергетики, награжденный множеством орденов и медалей, ушедший из жизни в 2015 году, являлся последним в России дожившим до наших дней узником фашистского концлагеря Собибор. В 1943 году Вайцен стал участником единственного успешного в истории Второй мировой войны лагерного восстания, а спустя многие годы вызвался свидетельствовать по делу Ивана Демьянюка, обвиняемого в пособничестве нацистам и в соучастии в убийстве почти 28 тысяч человек в Собиборе.

В ходе экскурсии сотрудники Рязаньэнерго поделились со школьникам своими воспоминаниями об этом легендарном человеке, а также познакомили их с производственной деятельностью, показав оборудование подстанции 110 кВ "Рязань", и напомнили о мерах осторожного поведения вблизи энергообъектов.