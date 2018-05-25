Участники ПМЭФ-2018 знакомятся с экспозицией "Россетей"

О проектах компании гостям ПМЭФ-2018 рассказывал генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский. В первый день форума на стенде холдинга "Россетей" побывал председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Сенатор проявил большой интерес к пилотным проектам цифровизации электросетевого комплекса в отдельных субъектах РФ и выразил желание подробно ознакомиться с ними по итогам форума.

Стенд "Россетей" посетил генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов. Глава госкорпорации отметил высокую значимость деятельности "Россетей" по переходу на отечественные цифровые решения и масштабному внедрению цифровых технологий.

На стенде "Россетей" побывал председатель наблюдательного совета Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, который отметил большую значимость эффективного сотрудничества между двумя компаниями. Стороны обсудили вопросы перспективного взаимодействия по реализации проектов цифровых сетей.

Интерактивную площадку "Россетей" также посетили главы Ярославской области Дмитрий Миронов и губернатор Пермского края Максим Решетников. Напомним, ранее генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинским вместе с главами субъектов ознакомился с продукцией технологических предприятий и производителей электротехнического оборудования Прикамья и Ярославской области, чтобы оценить возможность использования местной продукции в процессе цифровизации электросетевого комплекса страны.