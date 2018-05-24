В Госдуме РФ обсудили вопросы импортозамещения в сфере трубопроводного транспорта

22 мая, в Государственной Думе ФС РФ прошло профильное заседание по теме «Программа развития импортозамещения в ПАО «Транснефть» в сфере трубопроводного транспорта», участие в котором приняли представители Комитета по энергетике ГД РФ, Экспертного совета фракции «Справедливая Россия», а также более 30 отечественных отраслевых производителей. Корреспондент портала RusCable.Ru посетил мероприятие.

Заседание открыл с приветственным словом первый заместитель председателя Комитета по энергетике ГД ФС РФ, руководитель экспертной группы «Энергетика: развитие программ импортозамещения, депутат Игорь Ананских. Как отметил политик, одной из основных задач заседания стала необходимость в развитии коммуникаций и взаимодействий между отечественными производителями, для того чтобы как можно эффективней ускорить рост востребованности материалов и оборудования российского производства на внутреннем рынке страны и в госкорпорациях.

Ключевым выступлением в повестке программы заседания стал большой доклад вице-президента ПАО «Транснефть» Павла Ревель-Муроз, в котором он подробно рассказал о ходе выполнения «Программы локализации производства аналогов импортной продукции на территории Российской Федерации для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов».

ПАО «Транснефть», монопольный оператор магистральных нефтепроводов России, в течение 10 лет проводит последовательную работу по замещению зарубежной продукции на своих объектах. Программа импортозамещения является важной частью долгосрочной стратегии развития компании до 2022 года. В рамках программы успешно освоено производство 23 типов оборудования из 26 запланированных: 9 из них выпускаются на мощностях ПАО «Транснефть» или совместных предприятий, а остальные 14 силами отечественных производителей.

В ближайшей перспективе перед компанией стоит цель замещения направления электрического оборудования, в частности высоковольтных электродвигателей и электроприводов. Производство данного типа оборудования станет возможным благодаря СП «Русские электрические двигатели», строительство завода которого находится на завершающей стадии, в Челябинске. На мощностях завода станет возможно производство полного цикла высоковольтных электродвигателей до 14 тысяч мВа, объемом до 300 установок в год.

При условии 93% доли отечественного оборудования в закупках компании на сегодняшний день, концепция программы развития ПАО «Транснефть» предполагает, что к 2020 году этот показатель вырастет до 97%. Однако, Ревель-Муроз отметил необходимость в более глубоком вовлечении российских производителей в процесс импортозамещения, а также во внесении корректировок в нормативные правовые акты Российской Федерации. ПАО «Транснефть» предложило рассмотреть возможность внесения изменений в постановление № 925 от 16.09.2016 или в иные соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации, в части установления перечня товаров, работ, услуг, а также государств (страны СНГ) в отношении которых необходимо предоставлять приоритет при осуществлении закупок.

Вторую половину заседания составили многочисленные доклады российских компаний: таких как ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», ООО «НПО Спецполимер», ООО «НВА», ООО «Церс» и многих других. В докладах участникам мероприятия и журналистам было рассказано об опыте импортозамещения отечественных производителей в области решений в сфере трубопроводного транспорта, управления электросетями, логистики и смежных отраслей.

Реализация программы импортозамещения, как ожидается, позволит снизить уровень рисков, уменьшить капитальные и операционные затраты на обслуживание и ремонт оборудования за счет географической близости отечественных производителей, обеспечить загрузку отечественных машиностроительных предприятий и содействовать развитию экономики Российской Федерации.



Фото: Официальный сайт Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ