В Курскэнерго стартовали отборочные соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту распределительных сетей

На учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО "МРСК Центра" –"Курскэнерго" в Октябрьском районе Курской области стартовали отборочные соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ. За право называться лучшими спорят специалисты профильных бригад, занявшие первые места на отборочных соревнованиях в своих участках электрических сетей.

В программе соревнований семь этапов: проверка знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности; освобождение пострадавшего от действия электрического тока на анкерной железобетонной опоре; проведение реанимационных действий на манекене-тренажере; замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП 0,4-10 кВ; первичное подключение жилого дома от действующей воздушной линии 0,4 кВ без применения гидроподъемника; расчет и замер сопротивления петли "фаза-ноль" в сети 0,4кВ и выбор автоматического выключателя для защиты линии; тушение пожара на КТП 10 – 0,4 кВ.

– Это те задачи, которые наши сотрудники решают каждый день и во время аварийно-восстановительных работ, – подчеркивает начальник управления распределительных сетей #Курскэнерго Георгий Узеринов. – В рамках соревнований они смогут показать свои знания, умения и навыки, обменяться друг с другом профессиональным опытом, чтобы впоследствии использовать его в повседневной деятельности.

Уровень подготовки участников соревнований оценивается главной судейской комиссией и бригадами судей на этапах. Бригада – победительница соревнования получит почетное право представлять свой район электрических сетей на финальных соревнованиях Курскэнерго, которые пройдут в июне. Кроме того, большинством голосов судей на этапах будут определены лучшие по профессии.