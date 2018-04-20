В Ульяновской области в 2019 году пройдет крупнейший международный форум по ветроэнергетике – ARWE

24 мая на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Ульяновской области и АО "Электрификация" в рамках проведения в следующем году крупнейшего международного Форума по ветроэнергетике – ARWE. Документ подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор АО "Электрификация" Владимир Затынайко.

Стороны договорились о сотрудничестве по вопросам организации ARWE-2019 в части технического и информационного обеспечения, административной поддержки, привлечения российских и зарубежных партнеров.

Мероприятие, направленное на развитие возобновляемой энергетики в России, освещения и популяризации реализованных проектов в сфере ВИЭ, пройдет во втором квартале 2019 года на базе Ульяновского нанотехнологического центра ULNANOTECH при содействии Российской Ассоциации Ветроиндустрии.

"Ульяновская область по праву может считаться основателем новой для России отрасли: мы создали первый в стране ветропарк. И я рад, что теперь у нас есть замечательный партнер, вместе с которым и другими иностранными и российскими компаниями, мы будем работать над популяризацией возобновляемой энергетики. Конечно, совместными усилиями мы будем делать все необходимое, чтобы конференции, форумы, различные экспертные площадки проводились в нашем регионе на самом высоком организационном уровне и с привлечением максимального количества участников со всех точек мира. У наших партнеров есть опыт, знания и желание. Эти три составляющие говорят, что мы на правильном пути", — отметил Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По замыслам организаторов, ARWE-2019 объединит в себе конгресс, выставку и технический тур.

Как прокомментировал Владимир Затынайко, проведение подобных мероприятий способствует обмену информацией о новых технологиях и инновациях, предоставляет уникальную возможность для открытого диалога между экспертами, представителями власти и ключевыми игроками отрасли. Кроме того, конгрессно-выставочная деятельность демонстрирует открытость региона, открывает новые возможности в части партнерства и реализации инвестиционных проектов, таким образом формируя инновационный имидж не только отдельных областей, но и России в целом.

"Компания "Электрификация", как один из ведущих организаторов конгрессно-выставочных мероприятий в области энергетики, предложила Сергею Ивановичу Морозову провести в 2019 году на территории Ульяновской области крупнейший международный Форум по ветроэнергетике – ARWE. Уверен, что консолидация наших усилий в проведении этого мероприятия будет содействовать дальнейшему развитию ветроэнергетики не только в Ульяновской области, но и в других российских регионах, а также привлечению инвестиций в отрасль", — отметил генеральный директор АО "Электрификация" Владимир Затынайко.