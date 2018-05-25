В содержании "мусорных" ТЭС предложили поучаствовать государству

Как выяснил “Ъ”, Минэкономики предлагает снять с энергорынка часть нагрузки по оплате мусоросжигательных ТЭС (МТЭС) "РТ-Инвеста" (подконтролен "Ростеху"), снизив платежи за них до уровня старой генерации. Разницу объемом до 20 млрд руб. в год министерство предлагает компенсировать госбюджету. Другие регуляторы поддержали идею, но в "РТ-Инвесте" считают, что нынешний механизм, когда инвестиции возвращаются за счет потребителей электроэнергии, оптимален.

Минэкономики предложило правительству пересмотреть схему финансирования мусоросжигательных ТЭС, которые строит подконтрольный "Ростеху" фонд "РТ-Инвест". Сейчас 50% платежа за мощность МТЭС покрывает оптовый энергорынок, 50% — потребители региона, в котором стоит станция. Предложения министерство 18 мая внесло в правительство (представитель премьера не смогла понять вопрос “Ъ” о судьбе документа).

В Минэкономики считают, что МТЭС, по сути, не закрывают локальный дефицит генерации, усугубляют ситуацию с перекрестным субсидированием в отрасли и слишком дорого обходятся рынку. Цена мощности пяти МТЭС "РТ-Инвеста" (335 МВт в Подмосковье и Татарстане), отобранных в 2017 году,— 5,6 млн руб. за МВт в месяц против 1,73 млн руб., которые получают проекты, прошедшие конкурентный отбор мощности для новой генерации (КОМ НГО, проводится для закрытия дефицита, например, в Тамани и Крыму).

МТЭС в РФ причислены к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), строить их планируется по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ), которые гарантируют возврат инвестиций из повышенных платежей потребителей. В апреле правительство одобрило вторую волну МТЭС — 110 МВт в Краснодарском и Ставропольском краях, отбор инвесторов еще не проводился.

Минэкономики предлагает снизить ежемесячный платеж МТЭС втрое, до уровня КОМ НГО, или сразу в 40 раз, до выплат "старым" ТЭС. Недополученную выручку МТЭС ведомство предлагает закрывать из целевых субсидий из "федерального бюджетного фонда" объемом до 20 млрд руб. в год, который предлагается сформировать к 2022 году и наполнять платежами бизнеса за негативное воздействие на окружающую среду. Эту систему министерство предлагает распространить на уже заключенные ДПМ по МТЭС. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, платежи "старой" мощности — это 3–4% от уровня ДПМ для МТЭС, 20 млрд руб. в год хватит для первых пяти станций. Но она отмечает, что создание федерального фонда может вызвать вопросы: проблема носит региональный характер, "и, например, эти 20 млрд руб.— всего 1% от доходов бюджета Москвы".

В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) идею поддерживают. Там подчеркнули, что изначально поднимали вопрос о "нецелевом" перекрестном субсидировании МТЭС и предлагали ограничить их оплату "сопоставимой альтернативой" — платой за мощность обычных ТЭС. "Перевод части затрат на бюджет снизит нагрузку на потребителей и сформирует у МТЭС корректного прямого заказчика в лице государства",— считают в "Совете рынка". В Минэнерго сообщили, что с ними идею не согласовали, но в целом поддерживают предложения по снижению нагрузки на потребителей.

После публикации этой статьи в Минэкономики подтвердили “Ъ” направление концепции в правительство: "Подтверждаем. Считаем, что компенсация расходов на инфраструктуру, которая работает на смежных рынках, должна быть сбалансированно разнесена между пользователями такой инфраструктуры".

Глава "РТ-Инвеста" Андрей Шипелов считает, что текущий механизм учитывает наиболее эффективные практики поддержки ВИЭ, он стал "результатом многолетней работы всех участников энергорынка" и не затрагивает бюджет, что делает его "эффективным и комфортным для генкомпаний". По его мнению, бюджетные деньги могут "применяться в менее устойчивых секторах", а у энергорынка объемом более 1,5 трлн руб. есть ресурсы для распределения баланса интересов и запросов между ВИЭ и традиционной генерацией.

Ограничение оплаты МТЭС может исправить ошибочный механизм субсидирования утилизации отходов за счет энергорынка, заметил “Ъ” замглавы "Сообщества потребителей энергии" Валерий Дзюбенко. Но источник “Ъ” на рынке считает, что вместо повышения конкуренции и снижения роли государства в мусоросжигании Минэкономики усилит бюрократические процедуры, что "приведет к дальнейшей монополизации отрасли".

Коммерсант