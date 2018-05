Завершение сооружения трансграничного соединения между Боливией и Аргентиной запланировано на август 2018 г.

Боливийская компания Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) приступила к реализации проекта строительства трансграничного соединения между Боливией и Аргентиной - Juana Azurduy de Padilla.

Трансграничное соединение напряжением 500 кВ и общей протяженностью 116 км, из которых 46 км пройдет по территории Боливии, а остальная часть по территории Аргентины, соединит две подстанции, которые планируется построить в городе Якуагуа (Yacuagua) в Боливии и Тартагал (Tartagal) в Аргентине. Финансирование проекта осуществляется Центральным банком Боливии (ЦББ).

Межправительственное соглашение о строительстве соединения между Министерством по углеводородным ресурсам и энергетике Боливии (Bolivia's Ministry of Hydrocarbons and Energy и Министерство) и Министерством федерального планирования, государственных инвестиций и услуг Аргентины (Ministry of Federal Planning, Public Investment and Services) было подписано в июне 2015 г.

На территории Боливии уже начаты строительные работы по проекту. Для выполнения работ по аргентинской части проекта ENDE создала дочернюю компанию. В настоящее время в собственности ENDE находится 2 150 МВт генерирующей мощности, из которых 1 500 МВт работают на внутренний энергорынок, а 650 МВт находятся в резерве.

После ввода соединения в эксплуатацию мощность экспортируемой из Боливии в Аргентину электроэнергии составит 100 МВт и в течение последующих трех-четырех лет будет доведена до 1 000 МВт.