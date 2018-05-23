МРСК Сибири увеличивает объем закупок у малого и среднего бизнеса

24 мая 2018 года, накануне Дня предпринимателя, в Красноярске прошел традиционный День открытых дверей ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний ПАО "Россети") для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур.

Среди гостей мероприятия были представители Правительства Красноярского края, "Корпорации "МСП" и предприятий малого и среднего бизнеса. Главной целью Дня открытых дверей было информирование участников об основных направлениях закупочной деятельности компании, о требованиях, предъявляемых к подрядчикам, а также о действиях в группе компаний "Россети", направленных на повышение открытости и прозрачности закупочной деятельности.

Закупочная деятельность МРСК Сибири осуществляется в соответствии с принципами федерального законодательства (закон № 223-ФЗ). План торгов на предстоящий год формируется осенью, утверждается на Совете директоров и публикуется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте МРСК Сибири www.mrsk-sib.ru. Открытость и прозрачность закупочной деятельности обеспечиваются проведением 100% процедур именно на электронных площадках.

Как сообщил начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО МРСК Сибири Артем Крюков, в 2017 году 54,31% фактического объема закупок в стоимостном выражении произведено у субъектов малого и среднего предпринимательства. Это втрое больше, чем предусмотрено федеральным законодательством (согласно Постановлению Правительства РФ № 1352 от 11 декабря 2014 г., минимальный годовой объем – 18%).

- Мы заинтересованы в повышении конкуренции. Для компании большое количество предложений обеспечивает возможность приобрести товары или услуги по выгодным ценам, обеспечивает обоснованность цен, - подчеркнул Крюков.

Представитель АО "Корпорация МСП" Алексей Булда рассказал участникам мероприятия о реализуемых мерах государственной

поддержки субъектов МСП из числа поставщиков крупнейших заказчиков с государственным участием.