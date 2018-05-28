МРСК Юга познакомила с правилами электробезопасности более 117 тысяч детей Юга России

Энергетики ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") провели более двух тысяч мероприятий по профилактике электротравматизма за прошедший учебный год во всех регионах присутствия. Слушателями увлекательных лекций, тематических праздников и викторин стали более 117 тысяч детей и их родителей в общеобразовательных учебных заведениях Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

В ходе уроков энергетики в занимательной форме, доступной для детского восприятия форме, рассказывают детям правила поведения вблизи энергообъектов и нормы обращения с электроэнергией в быту. Особой популярностью пользуются практические занятия, на которых ребята примеряют настоящие диэлектрические боты, перчатки и костюм, устойчивый к электрической дуге, оказывают первую медицинскую помощь роботу-тренажеру "Гоше", пострадавшему от воздействия электрического тока. Закрепить полученные знания детям помогают видеоролики и мультфильмы, демонстрируемые на уроках, а также полезные в учебе подарочные комплекты полиграфии с правилами электробезопасности – красочные тетради, раскраски, плакаты-расписания и т.п.

Помимо организации открытых уроков энергетики провели несколько массовых акций, посвященных популяризации темы электробезопасности, в рамках городских праздников и фестивалей, направленных на разную аудиторию: дети, подростки, родители, рыбаки и т.д.

Такие мероприятия имеют широкий охват аудитории и позволяют задействовать новые нестандартные формы подачи правил электробезопасности. Некоторые из них уже стали традиционными: национальный праздник "Сабантуй", спортивный семейный праздник "Зелёный марафон" и рыбацкий фестиваль "Вобла" в Астрахани, Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия.

Большой охват детской аудитории возможен, в том числе благодаря интерактивным сервисам, внедренным МРСК Юга. На сайте компании любой желающий может подать заявку, и энергетики проведут урок электробезопасности даже летом в детском лагере, где отдыхает ваш ребенок. Напомните правила электробезопасности своим детям и близким! Только сообща можно привить нормы обращения с электричеством и сделать это лето безопасным.

Со своей стороны, энергетики в преддверии летних каникул провели рейды и осмотрели энергообъекты, находящиеся на территории детских учреждений, на предмет их безопасности. Разместили плакаты с правилами безопасности, предупреждающие знаки на энергообъектах и опорах вблизи водоемов, провели масштабную информационную кампанию.

Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности – не оставайтесь безучастными. Сделайте замечание тем, кто их нарушает, особенно если это дети. Тем самым Вы можете спасти человеческую жизнь!

Обо всех случаях нарушений граждане могут сообщить по телефону горячей линии ПАО "МРСК Юга" 8-800-100-70-60 (звонок бесплатный).