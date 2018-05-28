"МРСК Волги" предъявляет сбытовым компаниям многомиллионные иски

Сбытовые компании Саратовской области задолжали ПАО "МРСК Волги" более 53 млн. рублей.

Среди злостных нарушителей платежной дисциплины – ООО "РТ-ЭТ".

Компания, позиционирующая себя как "стабильный и надежный партнер", на протяжении нескольких лет безответственно относится к своей прямой обязанности по оплате услуг за передачу электроэнергии. На данный момент долг сбытовиков (который с июня 2017 года вырос более чем в 13 раз) составляет 40,3 млн. рублей.

В связи с тем, что претензии в адрес руководства ООО "РТ-ЭТ" не имеют должного результата, вопрос по взысканию долгов переместился в судебную плоскость. Арбитражный суд удовлетворил 2 иска "МРСК Волги" на взыскание в принудительном порядке денежных средств с ООО "РТ-ЭТ". На рассмотрении – еще 7 исковых заявлений на сумму 29,49 млн. рублей.

Систематически игнорируют выполнение договорных обязательств ООО "ЭСК "Независимость" и ООО "ЭнергоСервис Поволжье". Этим компаниям "МРСК Волги" предъявила и направила в суд 14 исковых заявлений на общую сумму 10,8 млн. рублей.

Электросетевая компания открыта для диалога и готова к совместному поиску путей решения вопросов по снижению задолженности, поскольку они затрагивают интересы инфраструктурной безопасности Саратовской области. Энергетики ПАО "МРСК Волги" отмечают: правовые механизмы побуждения должников к исполнению своих договорных обязательств являются действенной мерой, однако взыскание задолженности судебным путем является длительным процессом. Задержка получения средств от контрагентов в разгар подготовки электросетевого хозяйства области к зиме недопустима.

Как социально ответственная компания "МРСК Волги" продолжает обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, реализовывать инвестиционные и ремонтные программы, которые способствуют динамичному развитию энергосистемы региона. Однако решение задач в интересах всего региона не должно осложняться нежеланием либо неспособностью контрагентов ПАО "МРСК Волги" соблюдать платежную дисциплину и исполнять свои договорные обязательства.